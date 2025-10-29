Spalletti-Juve, ultime news in diretta su nuovo allenatore e staff: oggi firma, quanto guadagna

Luciano Spalletti oggi firma il contratto con la Juventus. Le ultime news in tempo reale raccontano che ieri c'è stato l'incontro decisivo nel quale le parti hanno trovato l'accordo fino al termine della stagione, con possibilità di rinnovo biennale in caso di piazzamento al quarto posto e conquista della zona Champions. L'ex ct è pronto a rimettersi in gioco dopo l'esperienza amara in Nazionale: secondo indiscrezioni, dovrebbe guadagnare almeno fino a giugno uno stipendio di 3 milioni (più bonus). Oggi assisterà a Juventus-Udinese. Domani, giovedì 30 ottobre, dovrebbe essere il giorno della presentazione e del primo allenamento. Nel suo staff il fedelissimo Domenichini. Debutto in panchina ufficiale previsto per il 1° novembre in campionato per la trasferta a Cremona.
Quando Spalletti dirige il primo allenamento della Juventus
Si attende solo l'annuncio ufficiale poi Spalletti sarà a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Juventus. Quando dirigerà la prima seduta da tecnico bianconero? Giovedì, nella stessa giornata in cui avverrà la presentazione.
Lo staff di Spalletti: alla Juventus coi suoi fedelissimi
Quale sarà lo staff di Spalletti alla Juventus? Tutti i nodi saranno sciolti nelle prossime ore, quando ci sarà anche l'annuncio ufficiale. Allo stato dei fatti, la situazione è la seguente: Bonaiuti sembra il favorito per il ruolo di preparatore dei portieri; Domenichini sarà il vice allenatore e Baldini stretto collaboratore tecnico; Sinatti (ex Napoli) può occupare la casella del preparatore atletico ma dovrà farlo dialogando con Darren Burgess, capo della performance.
L'ultima volta in Serie A di Spalletti: ha vinto lo scudetto con il Napoli
Spalletti ritrova il campionato di Serie A dopo l'anno dello scudetto conquistato con il Napoli nella stagione 2022-2023. Un trionfo che volle suggellare facendo un tatuaggio sul braccio sinistro. Andò via "per troppo amore", così disse al momento dell'addio ai colori azzurri. Un'esperienza che, oltre al primo titolo tricolore della carriera da allenatore, gli valse anche la panchina d'oro per quell'anno. Poco dopo, arrivò la chiamata della Nazionale con la quale, in due anni di incarico tra settembre 2023 e giugno 2025 è andato in panchina 24 volte (12 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte).
L'ultima volta di Spalletti in panchina: in campo con l'Italia da esonerato
L'ultima panchina di Luciano Spalletti risale alla serata di Italia-Moldavia a Reggio Emilia. Condusse la Nazionale da esonerato: sollevato dall'incarico nelle ore precedenti (fu surreale vederlo annunciare da solo in conferenza il proprio licenziamento), accettò di andare in campo nel match di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli azzurri vinsero ma fu una gara di assoluta sofferenza: "Purtroppo, non sono riuscito a fare la differenza", le ultime parole da ct che ha pagato la sconfitta pesante subita nel confronto diretto con la Norvegia. Al suo posto è stato chiamato Gennaro Gattuso.
Gli obiettivi "minimi" di Spalletti alla Juventus
Piazzarsi almeno nelle prime quattro posizioni, accedendo così anche alla prossima edizione della Champions, rientra tra gli obiettivi minimi del nuovo allenatore. Tra questi c'è anche raggiungere i playoff nella massima competizione europea continentale per club. E lo scudetto? Pretenzioso parlarne adesso, con la classifica che vede allo stato dei fatti i bianconeri staccati di 9 punti dal Napoli, nell'attesa della sfida di questa sera con l'Udinese.
Quando Spalletti debutta da nuovo allenatore della Juventus
Luciano Spalletti oggi vedrà Juventus-Udinese, partita del turno infrasettimanale di campionato (nona giornata). Ma sarà il 1° novembre che debutterà ufficialmente in panchina in occasione del decimo turno di Serie A, quando i bianconeri giocheranno sul campo della Cremonese. Il vero battesimo del fuoco, però, avverrà la prossima settimana: martedì prossimo allo Stadium c'è la sfida di Champions da vincere a tutti i costi contro lo Sporting Lisbona.
Spalletti alla Juve, annuncio ufficiale e presentazione
Se tutto va come da programma, oggi Luciano Spalletti firma il contratto con la Juventus. Una volta messo nero su bianco, l'annuncio è solo questione di mera formalità che potrà essere espletato in qualsiasi momento. Secondo le ultime news che trapelano da Torino, giovedì potrebbe essere il giorno fissato per la presentazione.
Chiellini "sponsor" di Spalletti alla Juve: può aprire un ciclo
La sensazione che c'è a Torino in queste ore è che con l'arrivo di Luciano Spalletti la Juventus possa finalmente aprire un ciclo e programmare il lavoro senza dover più mettere mano al cambio degli allenatori (ne ha ancora due a libro paga, Tudor oltre allo stesso Motta). Ne è convinto Giorgio Chiellini che dell'ex ct della Nazionale è stato uno dei maggiori sostenitori: lo ritiene la figura più adatta, per esperienza e qualità tecniche, per dare nuovo slancio e un'identità tattica definita a una squadra che s'è smarrita.
Spalletti, accordo con la Juve sul contratto: durata e stipendio
Luciano Spalletti e la Juventus hanno trovato l'intesa sul contratto. Oggi il nuovo allenatore firma fino a giugno ma, in caso di raggiungimento almeno del quarto posto (ovvero, la qualificazione in Champions) scatterà il rinnovo automatico per i prossimi due anni. Lo stipendio dovrebbe essere di 3 milioni (più bonus). Manca solo l'annuncio ufficiale da parte del club bianconero che ha scelto l'ex ct della Nazionale per raddrizzare una stagione finora al di sotto delle attese.