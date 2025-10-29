Spalletti-Juve, ultime news in diretta su nuovo allenatore e staff: oggi firma, quanto guadagna

La sensazione che c'è a Torino in queste ore è che con l'arrivo di Luciano Spalletti la Juventus possa finalmente aprire un ciclo e programmare il lavoro senza dover più mettere mano al cambio degli allenatori (ne ha ancora due a libro paga, Tudor oltre allo stesso Motta). Ne è convinto Giorgio Chiellini che dell'ex ct della Nazionale è stato uno dei maggiori sostenitori: lo ritiene la figura più adatta, per esperienza e qualità tecniche, per dare nuovo slancio e un'identità tattica definita a una squadra che s'è smarrita.