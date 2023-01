Juventus-Monza di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming su Rai o Mediaset: canale e formazioni La Juventus ospita il Monza nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia: la gara si gioca oggi, giovedì 19 gennaio, alle ore 21:00 e sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Le ultime news sulle formazioni di Allegri e Palladino.

La Juventus affronterà il Monza nella sfida degli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023: la partita, che mette in palio la qualificazione ai quarti contro la vincente di Lazio-Bologna, si gioca questa sera all'Allianz Stadium di Torino alle ore 21:00. Diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Le ultime news sulle formazioni: Allegri sceglie Kean unica punta con Soulé e Miretti pronti a inserirsi alle sue spalle. Palladino non avrà a disposizione lo squalificato Birindelli e gli infortunati Rovella e Mota Carvalho: così sceglie il tandem Ciurria-D'Alessandro a supporto dell'unico attaccante Gytkjaer.

La Vecchia Signora è reduce dalla batosta in campionato contro il Napoli mentre i brianzoli hanno vinto nell'ultimo giornata di Serie A in casa della Cremonese e ora sono sempre più vicini alla zona destra della classifica. Precedenti a favore dei bianconeri che hanno vinto due volte su quattro in Coppa Italia contro il Monza ma nell'ultimo incontro ufficiale, ad avere la meglio è stata la squadra lombarda: lo scorso 18 settembre è arrivato il primo storico successo in Serie A grazie al goal di Gytkjaer. La partita si gioca con la formula dell'eliminazione diretta: in caso di parità alla fine dei 90′, si giocheranno i supplementari e, eventualmente, i calci di rigore.

Partita: Juventus-Monza

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Quando si gioca: giovedì 19 gennaio 2023

Orario: 21:00

Diretta TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Juve-Monza di Coppa Italia, le probabili formazioni

Allegri farà un po' di turnover in vista della gara di campionato contro l'Atalanta: in attacco spazio a Keane e Soulé, con Iling-Junior e McKennie sulle corsie laterali nel solito 3-5-2. In mezzo al campo Fagioli, Paredes e Miretti. Davanti a Perin si muoveranno Gatti, Rugani e Alex Sandro.

Palladino proverà il colpaccio a Torino con Ciurria e D'Alessandro a supporto dell'unica punta Gytkjaer. Ferrarini e Carlos Augusto sulle fasce con Ranocchia e Valoti in mediana. Marlon, Caldirola e Carboni a comporre il castello difensivo. Cragno tra i pali.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior; Soulé; Kean. Allenatore: Allegri.

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Caldirola, Carboni; Ferrarini, Ranocchia, Valoti, Carlos Augusto; Ciurria, D'Alessandro; Gytkjaer. Allenatore: Palladino.

Dove vedere Juventus-Monza in TV: il canale in chiaro

La sfida tra Juventus e Monza, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21:00. La telecronaca sarà di Massimo Callegari e il commento tecnico di Roberto Cravero.

Juventus-Monza, dove vederla in streaming

La gara dell'Allianz Stadium di Torino tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Raffaele Palladino si potrà seguire anche in streaming su Mediaset Infinity, tramite app su dispositivi mobili o tramite collegamento al sito attraverso il pc.

Tabellone Coppa Italia, contro chi giocheranno ai quarti Juve o Monza

Chi vince tra la Juventus e il Monza si qualificherà per i quarti di finale, dove in base agli incroci in tabellone della Coppa Italia 2022-2023 se la vedrà contro la vincente della sfida tra Lazio e Bologna.