Chi è Landucci, il fedelissimo vice allenatore di Allegri in panchina per Juve-Monza di Coppa Italia Ex portiere, anche di Fiorentina, Inter, Brescia e Verona, Marco Landucci da oltre quindici anni è un fidato collaboratore di Massimiliano Allegri, che sostituirà in Juventus-Monza di Coppa Italia.

A cura di Alessio Morra

Questa sera scende in campo la Juventus, che fa il suo esordio nella Coppa Italia 2022-2023. I bianconeri, che detengono il record di successi in questa competizione, alle ore 21 ospitano allo Stadium il Monza dell'ex Palladino. La Juve, reduce dal ko di Napoli, vuole riscattarsi e punta alla Coppa Italia, che ha vinto per l'ultima volta nel 2021. In panchina però stasera non ci sarà Massimiliano Allegri, che dovrà scontare un turno di squalifica. Venne espulso infatti nella finale disputata contro l'Inter all'Olimpico lo scorso maggio. Al suo posto siederà in panchina il suo vice Marco Landucci.

Quello di Marco Landucci è un nome noto nel mondo del calcio, non solo per essere il più prezioso collaboratore di Allegri. Perché il classe 1964 è stato un portiere di alto livello. Nato a Lucca e cresciuto nelle giovanili della Fiorentina ha fatto diverse esperienze da ragazzo nelle categorie minori prima di diventare il titolare della Viola con cui ha giocato per cinque stagioni tra il 1986 e il 1991. Quattro annate da titolare e da protagonista, con la Fiorentina che raggiunse anche la finale di Coppa Uefa (proprio contro la Juventus nel 1990). Poi passò alla Lucchese, prima di tornare in Serie A con il Brescia. Ha giocato anche con Avellino, Venezia, Verona e Inter prima di ritirarsi nel 2001.

Landucci da oltre quindici anni è il vice di Max Allegri.

Nel 2005 diventa allenatore dei portieri delle giovanili della Fiorentina, l'anno seguente passa a Grosseto dove conosce Allegri, che all'epoca era un giovane tecnico. In quel momento parte un sodalizio che non si è mai rotto. Insieme con Cagliari, Milan e Juventus e dal 2021 di nuovo in tandem alla Juve.

Il vice di Allegri è stato capo–allenatore contro il Monza anche in campionato.

Fido collaboratore già in passato si è trovato a dirigere da tecnico in prima la squadra juventina, curiosamente gli toccò in occasione proprio degli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022, quando la Juve batté 4-1 la Sampdoria. E l'ultima volta aveva sostituito Allegri era stato in Monza-Juventus di campionato. E stasera contro il Monza toccherà di nuovo a lui.