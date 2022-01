Poker alla Sampdoria, una Juve spettacolare si qualifica per i quarti di Coppa Italia La Juventus è ai quarti di Coppa Italia. I bianconeri hanno sconfitto 4-1 la Sampdoria. Gol di Cuadrado, Rugani, Conti, Dybala e Morata. Sassuolo o Cagliari il prossimo avversario della Juve.

A cura di Alessio Morra

La Juventus è ai quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri hanno sconfitto nettamente la Sampdoria, battuta 4-1. Una Juve spettacolare che supera il turno e inizia la difesa del trofeo. La squadra di Allegri sfiderà nei quarti la vincente di Sassuolo-Cagliari.

A Torino la Juve ha espresso un calcio splendido. Spesso i bianconeri vincono giocando un modo quasi sparagnino, ma stasera allo Stadium la squadra di Allegri, che non era in panchina perché squalificato, ha sciorinato grande calcio. Il primo tempo è stato equilibrato in avvio, poi al 25′ gol di Cuadrado che su punizione sorprende Falcone. Due minuti raddoppia Morata, ma l'arbitro annulla dopo aver visto al VAR un fallo di Rabiot su Rincon. Il finale di tempo è quasi un tiro al bersaglio. Falcone si supera su Rugani e Morata. All'intervallo è 1-0.

Ma il gol del raddoppio è nell'aria, questione di tempo. Rugani al 52′ di testa svetta e insacca, 2-0. Partita chiusa, ma che si riapre, per un paio di minuti, quando Conti con una splendida staffilata supera un Perin quasi mai impegnato. Ci pensa Dybala a chiudere i conti. L'argentino, entrato da poco, sfrutta un passaggio di Locatelli e un disimpegno sbagliato di Falcone e da pochi passi con un bolide fa 3-1 e soprattutto esulta. Lo stadio apprezza e gli tributa un'ovazione. Il giovane Aké con un'accelerazione manda in crisi Augello, che lo stende, calcio di rigore. Morata dal dischetto calcia in modo impeccabile, 4-1. La Juventus non si ferma, continua ad attaccare, cerca il quinto gol che sfiora con Dybala e pure con Rabiot. La Juventus continua a vincere in questa manifestazione, è campione in carica, e a febbraio nei quarti se la vedrà con Sassuolo o Cagliari.