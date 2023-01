Lazio-Bologna di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming su Rai o Mediaset: canale e formazioni Lazio-Bologna si gioca alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma ed è valida come gara degli ottavi di Coppa Italia 2023. Diretta TV e in streaming in chiaro e senza costi aggiuntivi su Mediaset (Canale 5 e Infinity)

A cura di Alessio Pediglieri

La Lazio di Sarri fa il suo esordio in Coppa Italia e affronta il Bologna nella partita degli ottavi di finale: chi vince si qualifica ai quarti dove affronterà la vincente di Juve-Monza, in programma alle 21:00. La partita Lazio-Bologna si gioca allo Stadio Olimpico di Roma con calcio di inizio fissato per le 18:00. La gara sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming da Mediaset, in chiaro su Italia 1, e in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Per Maurizio Sarri un appuntamento delicato, che arriva in un momento di difficoltà della sua squadra che deve fare i conti con il nuovo infortunio per Immobile. Per i rossoblù di Thiago Motta un'occasione per strappare un risultato importante in una stagione in cui i felsinei stentano a trovare continuità in campionato.

La Lazio è la favorita sulla carta di questo ottavo di finale che si gioca con la formula secca: in caso di parità al 90′ si procederà ai calci di rigore e poi, se l'equilibrio sarà ancora presente, si passerà ai calci di rigore.

Le ultime news sulle formazioni: Sarri, nuovamente senza Ciro Immobile, opta per un leggero turnover e schiera Pedro nel tridente con Zaccagni e Felipe Anderson. Thiago Motta in campo con il 4-3-2-1 con Barrow unica punta.

Partita: Lazio-Bologna

Quando si gioca: giovedì 19 gennaio

Dove si gioca: Stadio Olimpico (Roma)

Orario: 18:00

Diretta TV: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Lazio-Bologna, le probabili formazioni della partita

Per Maurizio Sarri c'è da risolvere il piccolo rebus in attacco dove mancherà sicuramente Ciro Immobile alle prese con un problema che lo ha fermato al 15′ della vittoriosa trasferta contro il Sassuolo. Ci potrebbe essere un piccolo turn-over, già a partire dalla porta visto che tra i pali potrebbe essere titolare Maximiano. In difesa c’è Patric che ha perso il posto mentre Lazzari, squalificato in campionato, sarà della gara dal primo minuto. Senza Immobile, Pedro dovrebbe completare il tridente con Zaccagni e Felipe Anderson. Thiago Motta deve valutare diverse scelte nel suo Bologna dove Barrow potrebbe tornare titolare in attacco e fare da terminale offensivo. Arnautovic sempre k.o., mentre Orsolini e Soriano dovrebbero funzionare da trequartisti.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro.

BOLOGNA (4-3-2-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Medel, Aebischer; Orsolini, Soriano; Barrow.

Dove vedere Lazio-Bologna in diretta TV

La partita delle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Bologna è di esclusiva di Mediaset così come tutte le gare in programmazione nella Coppa Italia edizione 2023. Per vederla in TV basterà sintonizzarsi al canale 6 del Digitale Terrestre, Italia 1, senza costi aggiuntivi o abbonamenti.

Lazio-Bologna di Coppa Italia, dove vederla in streaming

Per chi vuole seguire la gara online, il live streaming è garantito dall'app dedicata, per i devices, oppure è sufficiente collegarsi alla piattaforma Mediaste Infinity per seguire la partita in tempo reale. Anche sul sito Sportmediaset.it c'è la possibilità di guardare l'incontro, gratuitamente e in chiaro.

Tabellone Coppa Italia, chi vince affronterà la vincente di Juventus-Monza

Il tabellone di Coppa Italia vede l'incrocio possibile ai quarti di finale tra Lazio e Juventus. Sono le due squadre favorite nei rispettivi ottavi di finale. Se tutto andrà come dovrebbe, quindi la Lazio vincente sul Bologna e la Juve sul Monza, Sarri e Allegri si incroceranno a fine gennaio.