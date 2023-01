Il Monza soffre ma vince il derby lombardo, Cremonese battuta 3-2: Palladino vede il 10° posto Una doppietta di Caprari e la rete iniziale di Ciurrià regalano al Monza la vittoria nel derby lombardo contro la Cremonese: la squadra di Palladino soffre ma ora vede il 10° posto.

A cura di Vito Lamorte

Il Monza prosegue il suo ottimo percorso sotto la gestione Palladino e fa suo anche il derby lombardo com la Cremonese. I brianzoli hanno vinto 3-2 allo stadio Zini prolungando l'astinenza da vittorie dei grigiorossi, che restano l'unica squadra della Serie A a non aver ancora trovato la vittoria. Da valutare la posizione del tecnico Massimiliano Alvini nelle prossime ore, che già non sembrava saldissimo sulla panchina della Cremo dopo la sconfitta di Verona.

I ragazzi di Raffaele Palladino sono partiti fortissimo e dopo pochi minuti si sono trovati in vantaggio con Patrick Currìa, che ha infilato la palla nella porta di Carnesecchi da pochi passi dopo una bell'azione collettiva che ha visto protagonisti Birindelli, Pessina e Petagna. Seconda rete di fila per il calciatore del Monza dopo quella contro l'Inter.

I brianzoli hanno trovato il raddoppio poco prima di metà frazione con Gianluca Caprari, che ha trasformato un calcio di rigore concesso per fallo di Ghiglione su Izzo. L'ex calciatore di Verona, Sampdoria e Pescara ha infilato il tris all'inizio della ripresa con un tiro secco dai 16 metri su assist di Petagna dopo aver aperto l'azione di tacco: una bella combinazione tra i due, che sembrano trovarsi a memoria in alcune situazioni.

Quando tutto sembrava viaggiare in maniera tranquilla verso la fine del match, ecco la scossa di Daniel Ciofani. I padroni di casa sono riusciti ad accorciare le distanze con il colpo di testa dell'esperto attaccante grigiorosso su cross di Valeri. Gara riaperta.

A pochi minuti dal termine è Cyril Dessers a dimezzare ulteriormente le distanze battendo Di Gregorio con un ottimo tiro destro su lancio di Valeri ma non basta. La Cremonese ha perso l'undicesima gara su 18 disputate e resta ultima a 7 punti, con Sampdoria e Verona a 9 che possono staccarla nel corso del 18° turno.

Il tabellino di Cremonese-Monza

RETI: 8′ Ciurria, 19′ e 55′ Caprari, 67′ Ciofani, 83′ Dessers.

CRENMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Ghiglione, Ferrari (46′ Aiwu), Bianchetti, Quagliata (82′ Zanimacchia); Meitè, Pickel, Okereke (46′ Castagnetti), Tsadjout (57′ Ciofani), Valeri; Dessers. Allenatore: Alvini.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Mari, Izzo; Birindelli (46′ Ranocchia), Pessina, Machin (70′ Colpani), Carlos Augusto; Ciurria (66′ D'Alessandro), Caprari (84′ Marlon); Petagna (66′ Gytkjaer). Allenatore: Palladino.

ARBITRO: Davide Massa.