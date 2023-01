Quando si giocano le partite dei quarti di Coppa Italia: date, biglietti e tabellone La Coppa Italia 2023 approda ai quarti di finale, ultima fase a eliminazione diretta a gara secca, prima delle semifinali che si disputeranno in un doppio confronto andata/ritorno. I quarti si giocheranno tra il prossimo 31 gennaio e il 2 febbraio, gli incroci sono già decisi, i biglietti a disposizione dei tifosi.

A cura di Alessio Pediglieri

Con le ultime gare in programma degli ottavi di finale, si definisce ufficialmente il nuovo tabellone della Coppa Italia 2023 andando a riempire anche gli ultimi spazi delle sfide che contraddistinguono i quarti di finale. Sono stati delineati già due incroci, Roma-Cremonese e Fiorentina-Torino, mentre l'Inter attende la vincente di Atalanta-Spezia, mentre è tutto da scrivere il destino dell'ultimo quarto che uscirà tra le vincenti di Lazio-Bologna e Juventus-Monza.

Dunque, per quanto riguarda i campioni uscenti di Simone Inzaghi, freschi del bis in Supercoppa Italiana contro il Milan, si potrebbe prospettare un derby lombardo con i nerazzurri di Gasperini. L'Inter ha esordito in questa edizione vincendo contro il Parma ma faticando molto più del previsto. L'Atalanta dovrà vedersela nel debutto con lo Spezia che dall'inizio del 2023 è ancora imbattuto. Esordio delicato anche per la Juventus, che ospita il Monza – che in campionato ha già riservato una brutta sorpresa ai bianconeri – e per la Lazio che sfida all'Olimpico il Bologna.

Quando si giocano le partite dei quarti di Coppa Italia: date e calendario

La Coppa Italia 2023 con gli ottavi è entrata nella fase a eliminazione diretta con le teste di serie del tabellone che sono entrate in gioco. Già due le sorprese, con l'eliminazione del Milan e del Napoli. Adesso i quarti di finale alle porte, che si disputano il prossimo 31 gennaio, il 1° e il 2 febbraio 2023. Il calendario prevede la sfida dell'Inter contro la vincente di Atalanta-Spezia il 31 gennaio, poi il 1° febbraio due quarti con Roma-Cremonese e Fiorentina-Torino. Infine il 2 febbraio la vincente di Juve-Monza sfida la vincente di Lazio-Bologna. Tutti gli orari sono da definire.

Il tabellone completo dei quarti di Coppa Italia: gli incroci in semifinale

Il tabellone dei quarti di finale diventerà completo da giovedì 19 gennaio, mentre è già conosciuta anche la composizione delle due semifinali e la loro data. Si giocano in una doppia sfida andata/ritorno in programma il 4 e 5 aprile e 25 e 26 aprile.

Quarti di finale

31 gennaio 2023: Inter/Atalanta-Spezia

01 febbraio 2023: Roma – Cremonese

01 febbraio 2023: Fiorentina – Torino

02 febbraio 2023: Juventus-Monza/Lazio-Bologna

Semifinali

Semifinale 1 – Inter/Atalanta-Spezia contro Juve-Monza/Lazio-Bologna

Semifinale 2 – Roma/Cremonese contro Fiorentina/Torino

Quando inizia la vendita dei biglietti per i quarti di Coppa Italia

I biglietti per i due quarti già stabiliti in tabellone, Roma-Cremonese e Fiorentina-Torino sono già a disposizione sui siti ufficiali delle squadre, mentre per sapere come avere i tagliandi per la partita dell'Inter (a San Siro) e dell'ultimo quarto di finale ancora tutto da comporre, bisognerà attendere qualche giorno.