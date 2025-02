video suggerito

Juventus-Inter, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Juventus-Inter è il posticipo del 25° turno della Serie A 2024-2025: il derby d’Italia si gioca all’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle ore 20:45. Diretta tv e streaming su DAZN. Le probabili formazioni di Thiago Motta e Simone Inzaghi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Juventus-Inter è il posticipo del 25° turno della Serie A 2024-2025. Il derby d'Italia è una delle partita più attese dell'anno calcistico e anche in questo caso le aspettative sono altissime: i campioni d'Itala in carica devono vincere per proseguire il loro duello con il Napoli mentre la Vecchia Signora ha bisogno di punti per restare agganciata alla zona Champions League. Si gioca all'Allianz Stadium di Torino oggi, 16 febbraio 2025, con fischio d'inizio alle ore 20:45. Diretta tv e streaming su DAZN.

Come già anticipato, entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti per i rispettivi obiettivi di classifica; l’Inter prosegue il suo duello al vertice con il Napoli e non vuole mollare la presa sul tricolore mentre la Juventus non può più permettersi di sbagliare per centrare un posto nella prossima Champions. Sia la squadra di Inzaghi che quella di Motta vengono da partite di campionato terminate tra le polemiche per errori arbitrali: l'Inter contro la Fiorentina, con il pallone di Bastoni non ravvisato oltre la linea di fondo e il rigore dubbio di Darmian; e la Juve contro il Como, con il tocco di mano di Gatti giudicato non punibile dal direttore di gara. All'Allianz Stadium arbitrerà Maurizio Mariani.

La gara dell'andata a San Siro è stata molto divertente con tanti colpi di scena: un rocambolesco pareggio per 4-4 che ha diviso l'opinione pubblica, tra chi ha sottolineato lo spettacolo e chi si è focalizzato sugli errori tecnici.

Partita: Juventus-Inter

Orario: 20:45

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: domenica 16 febbraio 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A 2024-2025, 245a giornata

Juventus-Inter, dove vederla in diretta TV

Dove vedere in TV la partita tra Juventus-Inter? La gara, che si giocherà alle ore 20: 45 all'Allianz Stadium di Torino, si potrà seguire in diretta TV su DAZN. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dove vedere Juventus-Inter in diretta streaming

La sfida tra la Juventus e l'Inter si potrà seguire anche in diretta streaming con DAZN: per vederlo in questa modalità serve, oltre all'abbonamento, una Smart TV o un dispositivo come tablet, smartphone e pc.

Juventus-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

La Juventus sceglie ancora Kolo Muani come unica punta, al posto di Vlahovic, supportato da McKennie, Conceiçao e Nico Gonzalez. In mezzo al campo Thuram e Koopmeiners. L'Inter con il dubbio Thuram in attacco al fianco di Lautaro: Taremi si scalda in caso di forfait del francese. In difesa ballottaggio Acerbi-de Vrij, a centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Queste le probabili formazioni di Thiago Motta e Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta

INTER (3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. All. Inzaghi