Il clamoroso audio VAR sul fallo mano di Gatti in Como-Juventus: “Check completato”, “Per me no” In Como-Juventus, sotto analisi l’episodio avvenuto all’81’ sul risultato di 1-1 con il tocco dimani in area di Gatti su affondo di Douvikas. Per il quale arbitro e VAR non hanno decretato rigore e che ha diviso gli addetti alla moviola: nell’audio diffuso da Open Var Maggioni (avar) e Guida (var) sono chiaramente in disaccordo tra loro. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Nell'ultima giornata di Serie A tra le partite maggiormente coinvolte in dinamiche di VAR e decisioni alla moviola che hanno fatto tanto discutere nei post partita c'è anche l'anticipo del venerdì Como-Juventus conclusosi con il successo bianconero con la doppietta di Kolo Muani. Ma i lariani si sono lamentati della condotta dell'arbitro Abisso e della moviola soprattutto in occasione del tocco di mano di Gatti in area del Como su affondo di Douvikas, non assegnando il rigore. In una azione che ha messo la stessa sala VAR in una situazione paradossale con una netta lettura da parte dell'AVAR Maggioni – per cui ci poteva stare il penalty – e Guida che alla fine decreta la sentenza: "Check completato, per me è no".

Il tocco di mano di Gatti in area su Douvikas, oggetto delle analisi di Open Var

A distanza di giorni continua a far discutere una scelta arbitrale e di VAR in Como-Juventus, con i padroni di casa in contestazione accesa sulla scelta di non assegnare il rigore a favore della squadra di Fabregas su un tocco di mani di Gatti in contrasto con Douvikas: l'audio della sala moviola, mandato in onda nella trasmissione Open Var di DAZN per dar voce anche quanto accade dietro le quinte nelle situazioni maggiormente discusse non aiuta. Anzi, gli addetti alla revisione sono in evidente contrasto tra loro con una analisi totalmente distante su come sanzionare l'intervento in oggetto.

L'azione incriminata, l'audio surreale in sala Var: Guida e Maggioni in disaccordo

L'azione avviene al minuto 81′, sul risultato di 1-1 e partita apertissima ad ogni risultato: Douvikas scappa in area bianconera, contrastato da Gatti che nel tentativo di anticiparne il tiro tocca con la mano il pallone in modo impercettibile ma evidente alla moviola, con cui non permette all'avversario di controllare al meglio e poter calciare in porta. Abisso ferma tutto richiamato per un check e in sala VAR scatta il dibattito:

Guida (VAR) – Aspetta un attimo, aspetta solo un attimo, check in corso, check in corso, check in corso…

Maggioni (Avar) – La tocca, lo vedi? Questa è il program la stessa tua

Assistente dell'arbitro (dal campo) – Si va sulla dinamica mi sa, eh?

Guida – E' in dinamica…

Maggioni – Poi va in marcatura

Guida – Si ma per me è in dinamica… dammene un'altra: per me è in dinamica

Maggioni – Gli toglie il controllo però, Marco, lui la può stoppare

Guida – No, per me non è rigore… fammela rivedere

Maggioni – Guarda che gli toglie il pallone, lui la può stoppare ma il controllo glielo toglie. Con il braccio la tocca prima che vada in marcatura

Guida – Ma è in appoggio

Maggioni – Dopo. Vedi che gliela toglie, comunque gli toglie il controllo…

Guida – Check completato

Maggioni – Per me no

Guida – Va bene

L'ex arbitro Liberatore: "Non è rigore, tocca in maniera fortuita il pallone"

Dagli studi di DAZN l'ex fischietto Elenito Di Liberatore (componente Aia) ha spiegato la decisione del VAR corretta: "Questo è un tocco di mano non punibile, pertanto è stato giusto non assegnare il rigore. La discriminante? In questi casi è che Gatti contende lo spazio all'avversario e in questa contesa tocca in maniera fortuita il pallone. Ma fa parte della dinamica dell'azione e pertanto il tocco non è punibile". Il dibattito si accende anche per il ripetuto commento sentito in sala VAR "gli toglie il controllo". Liberatore però aggiunge: "Mi torna alla mente Inter-Napoli e il body-check tra Olivera e Lautaro Martinez. E' un episodio comparabile a questo e anche lì non è stato assegnato correttamente il rigore. Non è giusto penalizzare un calciatore che l'unica cosa che fa è contendere lo spazio all'avversario".

Gatti-Douvikas, forti dubbi restano sul possibile rigore non fischiato

Eppure i dubbi, forti restano per un intervento al limite e che avrebbe potuto richiedere il richiamo al monitor di Abisso per una ulteriore sede di consulenza e confronto. Anche di fronte alle perplessità di ex giocatori in studio, come Valon Behrami e Ciro Ferrara. Il primo è categorico: "Incide troppo sull'azione a tal punto che l'attaccante tocca poi con la rotula e non può calciare in porta, era rigore". Ancor più chiaro l'ex Juve e Napoli: "Se fosse stato l'attaccante anche a toccare in modo impercettibile il pallone e poi segna, gli annullano per regolamento la rete… qui il tocco è altrettanto impercettibile, ma il fallo di mano non c'è…"