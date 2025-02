video suggerito

Gatti ascolta Fabregas sul rigore negato per fallo di mano e reagisce: "Strano che parli lui" Federico Gatti ha risposto alle parole di Fabregas dopo Como-Juve in merito all'episodio del tocco di mano in area non sanzionato con il calcio di rigore.

A cura di Marco Beltrami

L'episodio del tocco di mano in area di Gatti durante il contrasto con Douvikas ha fatto discutere dopo Como-Juventus. Il difensore bianconero è rimasto molto stupito per le parole dell'allenatore avversario Fabregas indignatosi per la mancata concessione del calcio di rigore. A suo dire quanto accaduto rientra nella dinamica di gioco, con l'arbitro Abisso e il suo collaboratore Guida al VAR, che hanno fatto bene a prendere questa decisione.

Gatti risponde a Fabregas sul rigore mancato in Como-Juve

Spiazzato Federico Gatti durante il post-partita a Sky di fronte al commento di Fabregas, che si è lamentato e non poco per la situazione da moviola. Il centrale di Thiago Motta stuzzicato sull'intervento di poco prima ha commentato: "Mi fa strano che un allenatore che ha giocato a livelli così alti come lui da calciatore dica una cosa del genere. Per ogni mezzo tocco si fischia calcio di rigore subito, noi difensori nel calcio di oggi siamo troppo penalizzati, non si può più fare nulla".

Lo sfogo di Fabregas dopo Como-Juventus

Cosa aveva detto in particolare Fabregas? L'ex centrocampista si era lasciato andare citando anche presunti torti subiti in altre partite: "Oggi non sto zitto. Questo è un rigore chiarissimo. Basta così. Non do colpe all'arbitro che può non vedere ma il Var deve vedere ed è il Var che mi dà dubbi. Dubbi su come vengono gestite le situazioni del match in quella stanza".

Una visione diametralmente opposta dunque quella di Federico Gatti che a sua volta ha provocatoriamente proseguito: "Se diamo rigori così smettiamo di giocare. Sì, ho messo la mano sul corpo del giocatore ma se danno rigori così smettiamo di giocare. E lo dico anche se fosse successo a parti invertite". Proprio per questo a Gatti è stato fatto notare che contro il Cagliari, alla Juventus è stato concesso un rigore per un tocco di mani di Luperto che aveva fatto altrettanto discutere. Il giocatore bianconero è tornato anche su quella situazione spiegando: "L'errore è proprio questo (dare rigori simili, ndr). A fine partita ne abbiamo parlato negli spogliatoi".