video suggerito

Errore arbitrale sul gol dell’Inter, la palla calciata da Bastoni era fuori: il VAR non può intervenire Grave errore arbitrale durante Inter-Fiorentina. Il pallone calciato al centro dell’area di rigore da Bastoni era nettamente fuori di almeno 25 centimetri. Perché il VAR non può intervenire. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

1.315 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter è passata in vantaggio contro la Fiorentina nel primo tempo di San Siro beneficiando di un grave errore arbitrale. Tutto nasce dall'iniziativa di Thuram da fuori area che chiede lo scambio a Bastoni. Il difensore nerazzurro segue bene la traiettoria del passaggio che però è un po' lungo. Bastoni si lancia in scivolata nel tentativo di colpirla e ci riesce mettendola al centro dell'area viola. Qui Madragora spazza per evitare ogni pericolo ma la sensazione èstata subito quella che il pallone raccolto da Bastoni fosse nettamente uscito di 20-25 centimetri.

Le immagini inchiodano Bastoni e l'arbitro, ma soprattutto il guardalinee che non si è accorto della palla uscita prima che il difensore dell'Inter la calciasse. Come spiegato dall'esperto arbitrale di DAZN, Luca Marelli, il VAR in questo caso non può intervenire perché l'azione si era esaurita quando il pallone è uscito sulla deviazione di Mandragora. Vibranti le proteste di Palladino e di tutta la panchina della Fiorentina che è esplosa dopo aver visto quella decisione. Una decisione che può pesare tanto sulla partita dato che da lì è nato poi il gol dell'Inter.

Le proteste di Palladino con l'arbitro La Penna.

La palla calciata fuori da Mandragora infatti finisce in angolo. Dal corner seguente il cross di Carlos Augusto pesca al centro dell'area di rigore Lautaro Martinez che sfiora di testa ma la deviazione decisiva è stata poi di Pongracic per un classico autogol. A quel punto la Fiorentina e i calciatori in campo hanno protestato in maniera vibrante con il direttore di gara che però ha spiegato come il VAR non potesse intervenire. Un'azione che ha innervosito la viola che però non si è fatta prendere dal panico trovando il gol del pareggio.

Leggi anche Tomori espulso da Pairetto anche se Colombo è in fuorigioco: perché il VAR non può intervenire

Perché l'arbitro ha concesso rigore alla Fiorentina

Anche in questo caso però le proteste sono state tante. Il direttore di gara La Penna infatti assegna un calcio di rigore alla Fiorentina dopo una review al VAR per via di un fallo di mano di Darmian in area dopo il colpo di testa di Gosens. Anche in questo caso i dubbi restano dato che quando Gosens colpisce di testa Darmian era davvero molto vicino nonostante il braccio del difensore nerazzurro fosse davvero largo. Proteste vibranti in questo caso da parte della panchina di Simone Inzaghi ma il rigore viene assegnato e Mandragora lo strasforma.