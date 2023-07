Juventus esclusa dalle coppe europee, la Fiorentina torna in Conference League La Juventus è stata esclusa dalla Conference League 2023-2024 per aver violato il settlement agreement. Per l’Italia giocherà quella competizione la Fiorentina.

A cura di Alessio Morra

La Juventus nella stagione 2023-2024 non disputerà le coppe europee. Il club bianconero, a pochi giorni dal sorteggio dei preliminari, è stata esclusa dalla Conference League. La Uefa ha deciso di punire i bianconeri per il mancato rispetto del settlement agreement siglato praticamente un anno fa. Quindi Juve ferma un giro dall'Europa e al suo posto sarà promossa la Fiorentina, che aveva chiuso la Serie A all'ottavo posto.

Quindi niente Conference League per la Juventus, che nella stagione che inizierà tra meno di un mese sarà impegnata su due fronti. La Uefa ha inoltre inflitto 10 milioni di euro, che diventeranno 20 in base al verificarsi o meno di determinate condizioni, al club bianconero, che paga il mancato rispetto al settlement agreement siglato con la Uefa nell'agosto di un anno fa.

La Juventus, pur non condividendola, accetta la sentenza e ha fatto sapere che non presenterà ricorso: "La Juventus, pur continuando a ritenere inconsistenti le asserite violazioni e corretto il proprio operato, ha dichiarato di accettare la decisione rinunciando a proporre appello, escludendo espressamente, e lo Uefa Cfcb prendendone nota, che questo possa costituire ammissione di qualsiasi responsabilità a proprio carico".

In Conference League al posto della Juventus ci sarà la Fiorentina. La squadra guidata da Italiano si era classificata all'ottavo posto, dietro di una sola lunghezza rispetto ai bianconeri e quindi in automatico viene promossa in Conference League. I viola lo scorso anno disputarono la manifestazione e giunsero fino alla finale, persa 2-1 con il West Ham. Nonostante ciò comunque la Fiorentina dovrà disputare i preliminari nel mese di agosto.