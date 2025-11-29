Juventus-Cagliari, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Juventus-Cagliari è il match valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra di Spalletti e quella di isacane si giocherà oggi, sabato 20 novembre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Juventus-Cagliari è il match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Luciano Spalletti e quella di Fabio Pisacane si giocherà oggi, sabato 20 novembre, con calcio d'inizio alle ore 18:00 all'Allianz Stadium. Una sfida che nasconde insidie per una Juventus galvanizzata dalla vittoria in Champions ottenuta col Bodo in trasferta in Norvegia ma che deve centrare la vittoria anche in campionato.

I tre punti in casa bianconera mancano di fatto dalla trasferta di Cremona, la prima di Spalletti sulla panchina della Juve. Attualmente i bianconeri sono fermi al settimo posto in classifica con 20 punti dietro a Como e Bologna e a 7 punti dal primo posto occupato dalla Roma. Per il Cagliari invece l'opportunità di tentare l'impresa dopo il divertente 3-3 maturato in casa nell'ultimo turno in casa contro il Genoa di De Rossi. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni che schiereranno in campo i due allenatori.

Partita: Juventus-Cagliari

Dove: Allianz Stadium (Torino)

Quando: sabato 29 novembre 2025

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 13^ giornata di Serie A

Dove vedere Juventus-Cagliari in TV: il canale in diretta

La partita tra Juventus e Cagliari sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. Tutti gli abbonati potranno accedere alla piattaforma dall'app presente sulle proprie smart tv e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La telecronaca del match è affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Fabio Bazzani.

Juventus-Cagliari, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Per vedere Juventus-Cagliari in diretta streaming basterà scaricare l'app di DAZN sui dispositivi mobili come smartphone e tablet e fare accesso attraverso le proprie credenziali prima di sintonizzarsi all'evento. In alternativa gli abbonati potranno collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dedicata alla partita.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Spalletti ripropone Yildiz dal primo minuto dopo il turno di riposo in Champions. Il turco dovrebbe supportare in attacco Vlahovic anche se non è escluso un impiego di David o Openda, protagonisti entrambi a Bodo. Confermato Koopmeiners in difesa con Kostic a sinistra.

Nel Cagliari Pisacane si affida sempre a Borrelli, ottimo attaccante dei sardi capace anche di andare a segno con una doppietta nell'ultimo turno contro il Genoa. Felici dovrebbe riprendersi una maglia da titolare sugli esterni ma lui e Deiola sono insidiati da Adopo e Gaetano. Mina in dubbio.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Pintus, Luperto; Felici, Deiola, Prati, Folorunsho, Palestra; Esposito, Borrelli. All. Pisacane