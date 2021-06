La Juventus farà regolarmente parte dell'edizione 2021-2022 della Champions League. L'Uefa ha infatti ammesso la società bianconera con una comunicazione formale che – da fonti Ansa – è stata inviata al club lo scorso 14 giugno. Dunque, la querelle in atto tra il massimo organismo del calcio europeo e la società bianconera, risalente alla creazione della Superlega non avrebbe portato alle sanzioni tanto richieste da Ceferin, presidente Uefa. Il procedimento è al momento in stand-by con la società di Andrea Agnelli che aveva conquistato sul campo l'accesso alla prossima edizione della massima competizione europea per club.

Il procedimento che il presidente Ceferin aveva aperto, però, non è concluso. Dunque, la Juventus ha vinto al momento solamente il primo tempo di una partita lunghissima. Il 2 giugno scorso le autorità svizzere avevano notificato agli uffici di Nyon dell'Uefa l'ordinanda emessa a Madrid il 20 aprile che riteneva impossibile punire Real, Barcellona e Juventus con l'esclusione dalle Coppe. L'Uefa si è ritrovata così senza aver copertura giuridica per proseguire rischiando a sua volta un contraccolpo legale, e anche su quello penale, fermando – al momento – il tutto.

Aleksander Ceferin però è tutt'altro che pronto alla resa. Se questo atto è stato un atto ‘dovuto' di certo non è finita la singolar tenzone con l'ex amico Andrea Agnelli. Il numero 1 dell'Uefa ha promesso ripercussioni e farà di tutto per portare a termine la propria volontà. Nell'ultima intervista, il giorno stesso dell'inizio degli Europei 2021, lo scorso 11 giugno, Ceferin aveva ribadito la volontà di finire in tribunale per risolvere la questione. Da quando Agnelli si era fatto tra i primi promotori della Superlega, con l'Uefa la Juventus è andata muso a muso e ancor oggi ogni scenario può essere plausibile.