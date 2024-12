video suggerito

Juve gelata dal gol di Rebic in pieno recupero: 1-1 a Lecce dopo l’iniziale vantaggio di Cambiaso La Juventus vede sfumare la vittoria al Via del Mare contro il Lecce in pieno recupero. La squadra di Thiago Motta la sblocca nella ripresa con il gol di Cambiaso poi in pieno recupero segna Rebic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus vede sfumare la vittoria al Via del Mare contro il Lecce in pieno recupero. La squadra di Thiago Motta la sblocca nella ripresa con il gol di Cambiaso fortunato nell'occasione a trovare la deviazione decisiva di Gaspar sul suo tiro. Nel primo tempo i bianconeri avevano anche colpito due pali con Thuram e Conceicao. La squadra di Giampaolo nel secondo tempo è riuscita a mettere in netta difficoltà la Juventus riuscendo a trovare al minuto 93, a uno dalla fine, il gol del pareggio grazie a Rebic.

Due pali della Juventus nel primo tempo

La Juventus si presenta al Via del Mare con la solita emergenza di formazione visti i tanti infortuni degli ultimi mesi. La squadra bianconera nonostante tutto inizia in maniera decisa la partita colpendo il palo sia con Thuram (da due passi a porta vuota su cross di Yildiz) che con Conceicao con un tiro a giro di sinistro da fuori. Il Lecce reagisce cercando di uscire alla distanza e si rende pericoloso con più di qualche cross del solito Gallo da sinistra scatenato. La squadra di Thiago Motta gestisce molto bene il possesso palla.

Nonostante questo la Juventus non è in grado di creare occasioni nette nella seconda parte del primo tempo. Un sussulto su gol annullato a Weah per fuorigioco di Locatelli nella stessa azione. Conceicao impegna Falcone con il sinistro: sulla respinta l'americano è il più veloce di tutti e insacca, ma c'era un fuorigioco precedente di Locatelli all'inizio dell'azione. Il Var conferma la decisione presa in campo. Si chiude così 0-0 il primo tempo con una Juve che spinga ma il Lecce fa buona guardia in fase difensiva.

Cambiaso nel secondo tempo segna il gol decisivo

Nella ripresa la Juventus prova a proseguire la partita con lo stesso ritmo dei primi 45 minuti ma il Lecce sembra aver trovato le misure. La squadra di Giampaolo è aggressiva e riesce a mettere in difficoltà gli uomini di Motta. Nonostante ciò Cambiaso avvia la transizione della Juve e allarga per Conceicao a destra. Il portoghese prova il suggerimento a rimorchio per Koopmeiners, ma il tiro dell'olandese è deviato in angolo dalla difesa di casa. La Juventus però deve fare attenzione a questo Lecce entrato in campo con la giusta aggressività. Danilo perde palla e i giallorossi azionano subito da destra la sgroppata di Guilbert che crossa per Tete Morente il quale si coordina per calciare trovando però attento Perin ancora in presa.

Il Lecce è coraggioso e lo dimostra ancora con Krstovic che con il suo tiro potente dai 25 metri mette in difficoltà la Juventus. Perin blocca ancora a terra ma è tutto un altro Lecce. Nel momento migliore dei padroni di casa arriva però il gol di Cambiaso che tira da fuori di sinistra trovando la rete anche grazie alla deviazione decisiva di Gasper. È 0-1 per i bianconeri che dopo gestiscono il vantaggio nonostante gli attacchi del Lecce che in pieno recupero continua a premere trovano il meritato pareggio grazie al gol di Rebic che sfrutta un cross perfetto da sinistra di Krstovic per insaccare il pallone che vale il pareggio.