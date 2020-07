La Juventus batte 2-1 la Lazio e mette la mani sul nono scudetto consecutivo. Non brilla particolarmente la squadra di Sarri che però spazza via le critiche e i risultati negativi e sale a quota 80 punti, l’Inter seconda ora va a -8. Il Monday Night della 34esima giornata è stato deciso da una doppietta di Cristiano Ronaldo. A segno anche Immobile.

Pali di Alex Sandro e Immobile

Sarri cambia il centrocampo della Juve, in campo Ramsey e Rabiot con Bentancur, mentre in avanti con Ronaldo e Douglas viene scelto Higuain, il Pipita durante la rifinitura si fa male e così è titolare Dybala. La Lazio è priva di otto giocatori, in avanti e a centrocampo Inzaghi ha gli uomini contati. Dall’inizio c’è anche il giovane Anderson, la panchina ha due portieri, Vavro e tutti primavera. La Juventus ha la prima palla gol del match con Alex Sandro che, con un colpo di testa, centra il palo. La Lazio si difende bene e prova a ripartire, bravo Anderson che innesca un’azione che i biancocelesti non riescono a concretizzare. A cavallo del 35’ la Juve ci prova due volte, una con Rabiot e l’altra con Cristiano Ronaldo. Ma l’occasione migliore nel finale di tempo ce l’ha la Lazio con Ciro Immobile che calcia da lontano, lo fa molto bene ma è sfortunato quando prende il palo.

Doppietta di Cristiano Ronaldo

La Juventus nella ripresa parte forte e dopo meno di un minuto ha già un’occasione. Serpentina di Dybala che salta un paio di avversari e calcia in porta, Strakosha non trattiene, Ronaldo si fionda sul pallone, ma non è incisivo. Al 50’ l’arbitro Orsato assegna un calcio di rigore alla Juventus per un mani di Bastos su un tiro di Cristiano Ronaldo, che dal dischetto è impeccabile. Strakosha intuisce ma non ci arriva. 29° gol in campionato per il portoghese che aggancia Immobile al comando della classifica dei cannonieri. Orsato in un primo momento aveva assegnato una punizione dal limite, ma rivedendo le immagini al VAR cambia idea. Tre minuti dopo la Juve raddoppia. Luiz Felipe perde un pallone delittuoso in mezzo al campo, Dybala e Ronaldo sono due schegge, l’argentino regala un pallone d’oro al compagno d’attacco che a porta vuota non può sbagliare. La ‘Joya’ prova a far segnare ancora CR7 che centra la traversa di testa da due passi. Quando mancano otto minuti alla fine Bonucci commette un grave errore, falcia Immobile, rigore netto. Il bomber della Lazio calcia benissimo, 2-1. La Juve si fa prendere dalla paura e si difende, Sarri manda in campo Rugani. La Lazio va a un passo dal pari con Milinkovic, splendida punizione respinta da Szczesny.

Il tabellino di Juventus-.Lazio

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey (57’ Matuidi), Bentancur, Rabiot; Douglas Costa (57’ Danilo), Dybala (89’ Rugani), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (89’ Falbo), Acerbi, Bastos; Lazzari (89’ Moro), Milinkovic-Savic, Cataldi (75’ A.Anderson), Parolo, Anderson (66’ Vavro); Caicedo (66’ Adekanye), Immobile. All. Inzaghi

Gol: 50’ rigore, 53’ Cristiano Ronaldo, 83’ rigore Immobile.

Ammoniti: Alex Sandro, Anderson, Bonucci, Danilo.