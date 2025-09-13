Serie A
Juric non ha convocato Lookman per Atalanta-Lecce e racconta tutto: “Non devo pregarlo per giocare”

Ivan Juric non ha convocato Lookman per la sfida che la sua Atalanta giocherà in campionato contro il Lecce. L’allenatore della Dea spiega la sua posizione: “Non devo pregarlo per giocare”.
Ademola Lookman non è stato convocato Atalanta-Lecce valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Quando tutto sembrava essere rientrato dopo un'estate tormentata dalle voci di mercato che volevano l'attaccante a un passo dal trasferimento all'Inter, poi saltato, ecco che la situazione torna ad essere difficile. Lookman avrebbe chiesto di allenarsi a parte dopo il rientro dalle due partite con la Nigeria. A questo punto anche Juric sembra aver preso le distanze dal giocatore portando avanti la sua linea.

L'allenatore in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro i salentini, ha spiegato tutto sulla questione Lookman: "Questa è una situazione spiacevole, difficile – ha detto il tecnico della Dea -. Da allenatore ciò che sento è che abbiamo bisogno di altre cose: di spirito, di lotta, di umiltà, di lavoro, di sentire la maglia bene. A livello umano vorrei altro, voglio una appartenenza diversa e andremo avanti così". E poi aggiunge: "Non devo pregarlo".

Juric preferisce dunque fare a meno del suo attaccante migliore dopo la partenza di Retegui per il bene dell'Atalanta. E lo spiega subito: "Con Lookman ho un rapporto buonissimo, ma io non devo pregarlo per giocare – sottolinea l'allenatore dell'Atalanta -. Funziona al contrario, siamo l’Atalanta e rappresenta la città. Ci vuole quello che rappresenta l'Atalanta: lavoro, umiltà, sono valori diversi, non devo pregare nessuno. Siamo tutti convinti che l'Atalanta ha bisogno di valori forti a livello umano".

Le alternative di Juric in attacco al posto di Lookman

Spazio dunque a Krstovic che da grande ex di turno guiderà l'attacco della Dea supportato da De Ketelaere e uno tra Maldini e Sulemana. Tutti giocatori su cui Juric punta tantissimo e crede che possano fare bene contro una squadra organizzata come il Lecce che anche quest'anno punta a giocarsela a testa alta contro tutti. La situazione Lookman dunque resta un rebus per Juric che si è ritrovato a prendere la pesante eredità di Gasperini ma con una situazione di squadra, soprattutto relativa a Lookman sicuramente difficile da gestire e da prevedere.

Immagine
