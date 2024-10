Juric è spietato con la Roma: “Devono diventare bestie, è una situazione di totale m….”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La Roma ha un grande bisogno di cambiare marcia e la partita contro la Dinamo Kiev potrebbe rappresentare un punto di svolta. Ivan Juric ha tracciato il primo bilancio della sua esperienza, a qualche giorno di distanza dalla sconfitta in campionato contro l'Inter che fa ancora rumore: l'Europa resta una via per il riscatto, ma c'è qualcosa ancora da sistemare.

L'allenatore giallorosso ha individuato il problema principale della sua squadra, ossia la mancanza di quella mentalità che consente di uscire dalle situazioni difficili. C'è tristezza nell'ambiente e il cambio di rotta è necessario per evitare ai giallorossi di vivere un nuovo scossone.

Juric critica duramente la Roma

la strada per il successo è solo una e i giocatori giallorossi sono chiamati a reagire. Juric non fa davvero sconti a nessuno e prende atto con molta sincerità di tutto ciò che sta accadendo alla Roma: "Mentalmente non siamo pronti. Secondo me questa squadra crescerà, e ha una grande occasione, unica: in una situazione di totale merda, possono risalire, ma devono avere una fame allucinante per ribaltare tutto. Ti capita poche volte di essere fischiati e poter ribaltare, devono prenderla come la sfida più bella che c’è. Per ribaltarla devono diventare bestie…".

Nelle ultime partite ci sono stati segnali di ripresa da parte della squadra, ma la situazione è ancora ben lontana dalla sua risoluzione. Serve un cambio di passo, un cambio di mentalità, e la Roma deve sfruttare l'occasione per poter dimostrare davvero di cosa è capace: "La squadra ha fatto tante cose belle e giuste a Monza, ma anche Bilbao, e sono contento e vedo crescita. Vedo anche lui (Baldanzi, ndr) che va come un treno. Ma non siamo quello che dovrebbe essere la Roma, vincere le partite. Bisogna cambiare completamente mentalità, i risultati non sono sufficienti. Non do scuse, serve reagire. Ora bisogna spingere, la squadra deve dimostrare di che pasta è fatta".