Juan Musso è il nuovo portiere dell'Atalanta. Il club nerazzurro ha ufficializzato l'ingaggio dell'estremo difensore argentino reduce da ottime stagioni con l'Udinese. Il classe 1994 è destinato a diventare il nuovo numero 1 titolare della formazione di Gian Piero Gasperini, che si prepara a salutare almeno uno tra Sportiello e Gollini. Un bel colpo per la Dea che si è assicurata uno dei portieri più affidabili della Serie A.

Juan Musso è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Atalanta. Ufficiale il trasferimento dall’Udinese del portiere argentino approdato in Serie A nell’estate 2018. Un ottimo affare per entrambi i club: l’Atalanta si garantisce un estremo difensore affidabile e con ampi margini di miglioramento, e i friulani piazzano una plusvalenza importante. Musso era arrivato in bianconero dal Racing Club per circa 4 milioni di euro. L’Atalanta lo ha acquistato versando nelle casse della famiglia Pozzo circa 20 milioni di euro. Una cifra importante per il classe 1994 prelevato per diventare il nuovo titolare tra i pali nerazzurri.

E chissà che Musso, che nella prossima stagione giocherà anche per la prima volta sul palcoscenico della Champions, non possa ritagliarsi anche una vetrina più prestigiosa per la nazionale argentina, dopo l'unica presenza collezionata con l'Albiceleste. Il suo arrivo a Bergamo è il preludio alla cessione di almeno uno dei due portieri che nella scorsa annata si sono alternati all'Atalanta, ovvero Gollini e Sportiello. Il primo in particolare ha molto mercato, con le due formazioni romane molto interessate. Attenzione in particolare alla Lazio, dopo che la Roma sembra aver concentrato i suoi sforzi sul connazionale di mister Mourinho, Rui Patricio.