video suggerito

Jose Sa litiga in campo furiosamente con un tifoso: gli steward devono placarli Al termine del primo tempo di Wolverhampton-Bournemouth il portiere portoghese José Sa ha litigato aspramente con un tifoso, entrambi sono stati placati dagli steward. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una scena incredibile si è vista quando è terminato il primo tempo dell'incontro di Premier League tra il Wolverhampton e il Bournemouth. Nel momento in cui l'arbitro ha fischiato la fine il portiere dei Wolves Jose Sa si è fiondato verso un tifoso che era alle sue spalle, sugli spalti, e tra i due è nato un battibecco acceso. Il portiere portoghese è stato bloccato dagli steward, il tifoso invece è stato portato fuori dallo stadio.

A fine primo tempo Jose Sa perde la calma

I Wolves hanno iniziato la stagione in modo disastroso: un punto nelle prime otto partite, poi però è arrivata una serie positiva con un pareggio e due vittorie. Al Molineux però l'incontro con il Bournemouth è partita come peggio non poteva. Dopo tre minuti gol su rigore di Justin Kluivert, pari di Strand Larsen, ma poi altri due gol del Bournemouth che ha chiuso il primo tempo per 3-1.

E litiga a distanza con un tifoso

Quando termina il primo tempo l'esperto portiere portoghese Jose Sa non torna subito negli spogliatoi ma inizia a discutere a distanza con un tifoso dei Wolves, posto nella tribuna alle sue spalle. Facile pensare che siano volate parole grosse. L'ex del Porto era andato a recuperare la sua borraccia quando ha sentito qualcosa di forte che lo ha inviperito e in un amen ha risposto cercando quasi lo scontro. Gli steward lo hanno placato, poi qualcuno è corso dalla panchina e lo ha riportato negli spogliatoi, mentre altri steward portavano quel tifoso fuori dall'impianto di gioco.

Il Wolverhampton ha cercato la rimonta nella ripresa, Strand Larsen aveva riaperto l'incontro, ma Kluivert trasformando il terzo rigore di giornata (forse è record) porta il risultato sul 4-2 per il Bournemouth, che ottiene un prezioso successo e lascia i giallo-neri invischiati nella lotta salvezza, con tante polemiche.