Jorginho sbaglia un altro rigore, inglesi increduli per come l’ha calciato: non era un tiro Jorginho si è reso protagonista di un calcio di rigore imbarazzante in Chelsea-West Ham, ed è tornato a vedere i fantasmi del passato. Tante le critiche per lui Oltremanica.

A cura di Marco Beltrami

Il Chelsea ha confermato di non vivere un momento particolarmente brillante ma è riuscito comunque a conquistare i tre punti nel derby contro il West Ham. Una sfida intensa decisa in extremis dal gol di Pulisic, che è riuscito a rimediare a quanto combinato poco prima da Jorginho. Il centrocampista della Nazionale ha infatti gettato nello sconforto tutto lo Stamford Bridge gettando alle ortiche una ghiotta possibilità, fallendo un calcio di rigore.

Jorginho ha avuto sui piedi la possibilità di riscattare un periodo non troppo positivo, certificato da quanto accaduto in FA Cup con lo sfogo in mondovisione del suo allenatore Tuchel molto arrabbiato con lui dopo una giocata sbagliata. Il manager tedesco ha poi minimizzato, anche se il rimbrotto pubblico ha confermato la stagione tra alti e bassi dell'ex di Verona e Napoli. Quest'ultimo è finito sulla graticola anche in Italia dopo il doppio errore su rigore contro la Svizzera nelle qualificazioni Mondiali rivelatosi poi pesantissimo. Quei penalty che sembravano la sua specialità, lo hanno tradito, con Jorginho che è stato costretto a rivedere anche il suo modo di batterli.

La reazione di Jorginho dopo il rigore fallito

Ecco allora la grande occasione in Chelsea-West Ham di ritrovare quella rete dagli undici metri che gli mancava in campionato da fine 2021. Le cose però non sono andate come previsto per il mediano, che ha optato per una soluzione che per un breve periodo aveva anche accantonato, con quello che era il suo marchio di fabbrica rivelatosi fatale nei primi tempi per i portieri. Dopo la rincorsa, ecco il saltello immediatamente prima di calciare per disorientare l'estremo difensore avversario.

Lukasz Fabianski però probabilmente lo ha studiato e infatti non si è lasciato beffare. La conclusione di Jorginho lenta e poco angolata, si è rivelata praticamente un passaggio per l'estremo difensore polacco del West Ham, al quale è bastato accasciarsi alla sua destra per bloccare il pallone. Disperazione per Jorginho, che ha nuovamente rivisto i demoni di un rigore decisivo sbagliato. Mani sui capelli, sguardo a terra e amarezza per il centrocampista. Fortunatamente a rendere più leggera la sua serata ci ha pensato Pulisic. Al centrocampista statunitense, l'italiano dovrà offrire almeno una cena. Nel frattempo sui social e anche sui tabloid giudizi non teneri per Jorginho, per un rigore definito come un "passaggio" piuttosto che un tiro.