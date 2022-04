La frustrazione di Tuchel, reagisce malissimo: ce l’ha con Jorginho L’episodio è successo nella semifinale di FA Cup. Tuchel non credeva ai suoi occhi, che Jorginho avesse potuto commettere un errore di quel tipo. E ha avuto una reazione tanto palese quanto dura nei confronti del calciatore.

La rabbia di Tuchel esplode a causa dell’errore in disimpegno commesso da Jorginho.

Donnarumma a Parigi, Jorginho a Londra. Due dei protagonisti della Nazionale che nell'estate scorsa ha vinto gli Europei in Inghilterra sono nell'occhio del ciclone, hanno smarrito quell'aura magica che li aveva portati sotto i riflettori per le prodezze con la maglia dell'Italia. Da un lato il portiere, passato dai miracoli sui calci di rigore contro Spagna e Tre Leoni alla crisi esplosa con il Psg (l'ultimo errore clamoroso è stato nella partita contro il Marsiglia) e deflagrata in Azzurro (per l'incertezza contro la Macedonia).

Dall'altro il centrocampista del Chelsea che era stato addirittura inserito tra i possibili candidati al Pallone d'Oro e al quale adesso si perdona più nulla, costantemente nel mirino della critica a causa anche dei rigori falliti contro la Svizzera (che hanno avuto un peso nella mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022) e di qualche incertezza di troppo, comprese quelle palesate anche nella semifinale di FA Cup contro il Crystal Palace.

I Blues hanno vinto 2-0 (reti di Loftus-Cheek e Mount) e hanno conquistato l'accesso alla finalissima per il trofeo contro il Liverpool (14 maggio). Sarà un match interessante sia per gli interpreti sia sotto il profilo tattico per la sfida tra i due allenatori tedeschi, Thomas Tuchel e Jurgen Klopp, passati attraverso il Borussia Dortmund prima di arrivare in Premier League. Per il Chelsea, eliminato dalla Champions dopo aver subito la rimonta a Madrid, è stata (e può esserlo ancora di più tra un mese) l'occasione per riscattare l'amarezza di aver mancato la qualificazione in Coppa ma non è tutto oro quel che luccica, le cose sono cambiate nel secondo tempo.

L’errore commesso da Jorginho che ha mandato su tutto le furie il tecnico, Tuchel.

La difficoltà dei Blues nell'elaborare la manovra e gestire il palleggio hanno finito con risaltare per le battute a vuoto di Jorginho, apparso fuori giri. Abbastanza da far perdere la pazienza all'allenatore. C'è un momento dell'incontro in particolare che non è passato inosservato tanto per il tentativo maldestro di difendere palla in disimpegno quanto per la reazione di Tuchel. La giocata sbagliata da parte dell'azzurro (riceve palla nei pressi della linea laterale e la gestisce male) ha provocato la rabbia del tecnico.

Basta dare un'occhiata alle espressioni del suo viso, a come è passato dallo stupore all'ira nel giro di pochi secondi, per capire quale fosse il suo umore. Non credeva ai suoi occhi che avesse potuto commettere un errore di quel tipo. Nervosismo e frustrazione hanno caratterizzato anche un'altra reazione scaturita dall'ennesimo passaggio a vuoto di Jorginho, questa volta quando ha provato a servire Marcos Alonso. Tuchel ha alzato le braccia al cielo e le ha lasciate cadere lungo in fianchi in segno di stizza, tornando in panchina visibilmente contrariato.