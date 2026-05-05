Robinho in carcere viene a sapere dell’aggressione di Neymar a suo figlio e la prende malissimo

Robinho è in prigione, sta scontando una condanna definitiva a 9 anni di reclusione in Brasile per violenza sessuale di gruppo. La notizia della rissa tra suo figlio, Robinho jr, e Neymar (entrambi giocano nel Santos) è arrivata anche in carcere. Dietro le sbarre il passaparola corre veloce, l'ex calciatore ha reagito malissimo quando ha saputo cosa era successo durante un allenamento: il botta e risposta, l'alterco degenerato, l'aggressione subita dal suo ragazzo, spintonato e preso a ceffoni perché ha superato l'ex stella della Seleçao in dribbling. "Profondamente indignato", è così che i media brasiliani hanno definito lo stato d'animo del padre che nulla può perché costretto in cella. Robinho e Neymar erano compagni di squadra al Santos e insieme hanno vinto la Copa do Brasil nel 2010, la loro amicizia è proseguita anche in seguito nonostante abbiano preso strade diverse in carriera. E sapere oggi cosa è successo a suo figlio per ‘mano' dell'ex compagno gli ha provocato forte irritazione.

Cosa è successo durante l'allenamento del Santos

L'episodio sarebbe avvenuto durante una sessione di allenamento al centro sportivo del Santos. Tutto sarebbe iniziato dopo un'azione di gioco in cui Robinho Jr. avrebbe superato Neymar in dribbling. Un gesto che avrebbe irritato il capitano tanto da chiedere al giovane di "darsi una calmata". Da quel momento la situazione sarebbe degenerata rapidamente: prima uno scambio acceso di parole, poi un contatto fisico tra i due. Secondo alcune ricostruzioni, l'ex Barcellona e PSG avrebbe reagito in modo più energico del previsto, arrivando a colpire e far cadere il giovane attaccante durante la colluttazione. L'intervento dei compagni di squadra ha messo fine alla zuffa.

Le scuse di Neymar e la reazione della famiglia

Dopo l'accaduto, Neymar ha riconosciuto di aver esagerato, si è scusato direttamente con Robinho Jr., che ha contattato telefonicamente per ricomporre la vicenda e chiarirsi, e successivamente anche con la sua famiglia. Scuse accettate e caso chiuso, così da riportare la calma all'interno dello spogliatoio? No, sia per la posizione più rigida di Robinho senior sia per la volontà della stessa famiglia di andare a fondo e chiedere conto al club di quell'episodio turbolento. Cosa vuole? Scuse pubbliche, che sia mostrata la registrazione di quei momenti e si discuta anche di una eventuale rescissione del contratto in scadenza a dicembre 2031.

Il team di Robinho Jr. ha addirittura inviato una diffida extragiudiziale al Santos chiedendo provvedimenti in merito. La società ha avviato un'indagine interna e valuta conseguenze disciplinari.