“Jorginho candidato al Pallone d’Oro è sconcertante”: attacco durissimo dall’Inghilterra Mancano pochi giorni all’annuncio ufficiale del vincitore del Pallone d’Oro 2021 ed il nostro Jorginho resiste tra i favoriti a piazzarsi nelle prime posizioni della classifica finale, alla luce della stagione strepitosa giocata con Italia e Chelsea. Tuttavia la sola presenza dell’azzurro nel novero dei candidati al podio è disturbante per qualcuno.

A cura di Paolo Fiorenza

Lunedì 29 novembre sarà proclamato ufficialmente il vincitore del Pallone d'Oro 2021: le previsioni, ma soprattutto le anticipazioni sul verdetto, si sprecano. Avrebbe vinto Lewandowski, anzi no, sarebbe Messi ad aver messo in bacheca il suo settimo trofeo, macché, sarebbero tutte sciocchezze: la fuga di notizie è una colossale invenzione – giura France Football – e la la classifica finale, già compilata sulla base delle votazioni conclusesi domenica 24 ottobre, è custodita come un segreto di stato dalla rivista francese che organizza il prestigioso premio.

Nella lista dei 30 finalisti sono presenti ben 5 italiani, in conseguenza del trionfo azzurro ai campionati Europei, ma nessuno di loro sembra avere chance di podio a parte Jorginho, le cui azioni peraltro sono in discesa rispetto alla scorsa estate, quando era dato tra i favoriti per il bersaglio grosso. Qualche giorno fa il pilastro della Nazionale azzurra e del Chelsea – che quest'anno ha vinto anche Champions League e Supercoppa europea, unico calciatore della storia a riuscirci – aveva scherzato sulla vicenda: "A chi andrebbe il mio voto? Penso che mi voterei, almeno un voto voglio prenderlo. Scherzo… Penso che darei il mio voto a Kevin de Bruyne per tutto quello che ha fatto negli ultimi anni, è un giocatore dall'intelligenza superiore alla media".

La modestia non manca al 29enne ex Verona e Napoli, mentre invece a Rio Ferdinand non difetta quell'astiosità nei nostri confronti che abbiamo visto più volte arrivare dagli inglesi dopo la scoppola incassata a domicilio agli Europei ed il trionfo di Jacobs alle Olimpiadi. L'ex baluardo di Manchester United e Inghilterra si è espresso in maniera molto dura sulla candidatura di Jorginho per il Pallone d'Oro: "La presenza del suo nome mi sconcerta. Non è il miglior giocatore del Chelsea e non lo è nemmeno dell'Italia. Non vedo come possa stare nella lista al fianco di quegli altri, visto il livello al quale hanno giocato. Anche nella scorsa stagione, Kantè è stato il migliore in campo nella maggior parte delle partite vinte dal Chelsea in Champions League. Jorginho ha vinto dei trofei importanti e capisco la sua candidatura, ma non può competere con gli altri giocatori per il premio".

Le parole di Rio Ferdinand sorprendono fino a un certo punto, visto che lo stesso attuale opinionista televisivo ci era andato giù in maniera ancora più pesante nei confronti del regista azzurro nel gennaio del 2019: "Non è un grande giocatore – aveva detto – Quando la partita si fa dura contro le grandi, viene sopraffatto a centrocampo. Non serve, non dà niente in difesa e neanche dall'altra parte del campo. Non corre e non aiuta". Frasi che Jorginho gli aveva ricacciato in gola lo scorso settembre, quando aveva ricevuto il premio di giocatore dell'anno dell'UEFA. Adesso il malanimo di Ferdinand torna a manifestarsi: chissà che un grande piazzamento nella classifica del Pallone d'Oro non faccia fare un'altra figura barbina all'ex capitano dello United…