Jorginho attacca la cantante Chappell Roan: “Hai fatto piangere mia figlia. Era molto scossa”

Un brutto episodio accaduto alla figlia 11enne è stato denunciato sui social da Jorginho: la popstar Chappell Roan, attraverso una guardia del corpo, ha ha aggredito verbalmente la piccola Ada minacciandola di “molestie”. “Non merita rispetto”

Una stella del calcio contro una popstar della musica internazionale. È quanto accaduto al margine del Loolapalooza Fesrival Brasile 2026 con l'ex Napoli, Chelsea, Arsenal e oggi al Flamengo, Jorginho che si è scagliato contro la cantante americana Chappell Roan. Via social, il calciatore brasiliano ha accusato Roan – attraverso le proprie guardie di sicurezza – di aver fatto piangere, al punto da non voler più assistere al concerto – la figlia 11enne Ada "minacciata in modo aggressivo" dopo che si era avvicinata alla cantante. Un episodio che ha fatto esplodere la rabbia di Jorginho, scatenando la polemica: "Senza i fan non sei nulla… e lei non merita il vostro affetto"

Cos'è accaduto ad Ada, la figlia di Jorginho prima del concerto di Chappell Roan

Un durissimo attacco mediatico è arrivato sul profilo ufficiale di Jorginho con l'ex nazionale italiano che ha raccontato un episodio che ha coinvolto direttamente sua moglie Cat Cavelli ma soprattutto la sua figliastra 11enne Ada – nata dal matrimonio precedente con Jude Law – a San Paolo dove si erano recate per assistere al concerto di una delle cantanti più amate dalla bambina, Chappell Roan. Ma al concerto, Ada non c'è mai andata. "Colpa", nella ricostruzione esposta da Jorginho della stessa Roan che – attraverso una guardia del corpo – avrebbe aggredito verbalmente, fino a farla scoppiare in lacrime, la piccola Ada minacciando lei e sua mamma di una denuncia per violazione della privacy.

Il racconto–denuncia di Jorginho sulle proprie storie Instagram

Il racconto di Jorginho: "Ha accusato lei e mia moglie di molestie, minacciando di denunciarle"

Ma cos'è accaduto a margine del concerto di Chappell Roan. A ricostruire il tutto ci ha pensato Jorginho: sua figlia si sarebbe avvicinata alla cantante nella hall dell'Hotel per verificare se fosse proprio la sua beniamina: "non si è nemmeno avvicinata, non ha fatto altro che guardare Chappell e accennare un sorriso, senza chiedere una foto o un autografo…" spiega Jorginho che aggiunge la scomposta reazione nei confronti della bimba. Una guardia di sicurezza si sarebbe avvicinata alla sua famiglia poco dopo che la bambina si era seduta di nuovo al tavolo della madre, "iniziando a parlare in modo estremamente aggressivo sia a mia moglie che a mia figlia, dicendo che non avrebbe dovuto permettere a mia figlia di ‘mancare di rispetto' e ‘molestare' altre persone".

Una situazione inaccettabile, con la guardia che avrebbe anche intimato alle due donne che avrebbe sporto denuncia contro di loro. La reazione di Ada è stata un pianto a dirotto e il rifiuto finale di partecipare al concerto, rimanendo "estremamente scossa" dalla situazione, con l'ultima, durissima considerazione dello stesso Jorginho: "Onestamente, non so in quale momento semplicemente passare accanto a un tavolo e guardare per vedere se qualcuno è lì possa essere considerato molestia… Senza i vostri fan non sareste nulla… E, ai fan: lei non merita il vostro affetto"