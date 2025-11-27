Jones si presenta in diretta e fa a pezzi il Liverpool di Slot: “Adesso siamo nella me**a”

Curtis Jones si è presentato in diretta dopo la sconfitta del Liverpool in Champions contro il PSV e ha parlato senza filtri di questo clamoroso ko: “Adesso siamo nella m***a e le cose devono cambiare”.

Il Liverpool è irriconoscibile e la sconfitta subita in Champions contro il PSV in casa ad Anfield per 4-1 è ora pesantissima da digerire. Il tecnico Slot è in discussione e non è escluso che possano esserci scossoni in tal senso nelle prossime ore. I Reds stanno vivendo la peggiore serie di risultati dal 1953, l'ultima volta che ha subito tre sconfitte consecutive con tre gol di scarto. Un momento che Curtis Jones, centrocampista inglese non riesce proprio a digerire. Il centrocampista 24enne inglese ha dichiarato all'emittente televisiva irlandese RTE tutto il suo malessere:

"Non ho le risposte. Onestamente, non le ho, lo dico a tutti – spiega -. È semplicemente inaccettabile". E poi aggiunge ancora senza mezzi termini: "Non devo nemmeno aspettare per pensarci. Sono oltre la rabbia interiore. Sono arrivato al punto in cui non ho più le parole". Jones è deluso, senza risposte, spiazzato e lo fa capire benissimo cercando in poche parole di racchiudere forse le sensazioni che in questo momento si respirano all'interno dello spogliatoio: "Adesso siamo nella m***a e le cose devono cambiare".

Jones non fa esplicitamente il nome di Slot ma spiega in maniera generica quali siano le sue impressioni in questo momento: "È dura perché gioco per la squadra per cui tifo, sono un tifoso e ho visto questa squadra per tutta la vita ma da molto, molto tempo non vedevo una squadra del Liverpool attraversare un periodo come questo e ottenere risultati come questi". La soluzione per capire come uscire da questo momento Jones chiaramente non ce l'ha ma spiega: "Cercheremo di riportare questa squadra al livello in cui deve essere, di dimostrare ancora una volta a tutti di cosa è capace questo club e perché la gente lo definisce il miglior team del mondo".

Jones ha poi rilasciato un'intervista anche all'emittente statunitense CBS in cui la leggenda del Liverpool Jamie Carragher ha affermato che avrebbe preferito vedere Salah affrontare i media dopo la sconfitta. "Curtis Jones è un giocatore passionale, in questo momento sta soffrendo e gli è stata concessa un'intervista che farà notizia ovunque – ha spiegato -. Mi sarebbe però piaciuto vedere Mo Salah parlare lì, piuttosto che Curtis Jones". Di contro invece il tecnico Slot ha solo detto: "Sono soddisfatto della mia posizione. Non è la prima volta che mi trovo in una situazione difficile, ma è giunto il momento di cambiare rotta".