video suggerito

Joana Sanz torna a postare una foto con Dani Alves dopo mesi: c’è qualcosa che resiste nel cuore Sembrava finita tra Dani Alves e la moglie Joana Sanz, dopo l’ammissione da parte del brasiliano di averla tradita – alla fine di varie versioni date ai giudici – ma soprattutto dopo la condanna per stupro. Ed invece la modella spagnola ha postato a sorpresa una foto dal significato inequivocabile: c’è qualcosa che resiste nel suo cuore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

71 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un post a sorpresa quello di Joana Sanz, sia perché non c'erano stati segnali di un riavvicinamento con Dani Alves dopo il grande freddo degli ultimi mesi dopo l'arresto del calciatore con l'accusa di stupro poi concretizzatasi nella condanna in primo grado a 4 anni e 6 mesi, sia per la forza del messaggio contenuto nella semplice foto pubblicata dalla modella spagnola in una storia sul proprio profilo Instagram. Nello scatto si vedono due mani intrecciate, con ben visibili i due tatuaggi uguali fattisi assieme qualche tempo fa: 1+1=1.

La storia postata da Joana Sanz, con la sua mano intrecciata con quella di Dani Alves

Non è ancora un post nella timeline del profilo Instagram di Joana, da cui sono sparite da tempo tutte le foto che la ritraggono assieme all'uomo che ha sposato anni fa, ma anche così la foto ha un significato molto profondo, ancor di più dopo che un tribunale ha stabilito oltre ogni ragionevole dubbio che Dani Alves è un violentatore, colpevole di aver stuprato una ragazza in una discoteca di Barcellona a fine dicembre 2022.

Due mani che si stringono forte, anzi una che afferra l'altra quando tutti gli altri l'hanno mollata per non avere più niente a che fare con un condannato per un reato così orribile, vedasi la famiglia di Neymar che non ne ha voluto sapere di pagare la cauzione per l'ex Barcellona, Juventus e PSG. La stessa Federcalcio brasiliana ha parlato di "vergogna", gli ex compagni Danilo e Felipe Melo hanno avuto parole dure, finanche la statua di Dani Alves è stata vandalizzata, in una damnatio memoriae sempre più inarrestabile.

Joana era parsa più volte sul punto di scaricare anche lei il brasiliano, quando la montagna di bugie dette dal calciatore nelle varie versioni date ai giudici era diventata troppo alta anche per un amore che pareva quello della vita. "A volte il bello finisce, devi andare avanti – aveva postato la Sanz il 2 marzo 2023, a poco più di due mesi dall'arresto di suo marito – Devi lasciar perdere. Devi lasciarlo andare perché quando tieni duro, quando tieni vivo qualcosa dentro di te, stai lasciando che il tuo passato occupi quello spazio nel tuo cuore e nella tua mente, che dovrebbe essere per il futuro". Era un brano estratto dal libro "A Gentle Reminder" della scrittrice americana Bianca Sparacino.

Dani Alves con Joana Sanz quando il loro amore era ignaro del futuro

Era l'avvisaglia dell'annuncio del divorzio, fatto poco dopo, con una straziante lettera scritta a mano: "Ho scelto come compagna di vita una persona che, ai miei occhi, era perfetta. Era sempre lì quando ne avevo più bisogno, sempre sostenendomi in tutto, sempre incoraggiandomi a crescere, sempre amorevole, attento… È difficile per me accettare che questa persona possa farmi in mille pezzi. Credo che ci vorranno anni della mia vita per cancellare dalla mia memoria il modo in cui mi guardava come se io fossi la persona più straordinaria del mondo. E, ca**o sì, sono fantastica. Sono fantastica perché sono laboriosa, indipendente, intelligente, attenta ai dettagli, amorevole, divertente, fedele e umana. Così umana che nonostante il vuoto che mi ha causato, sono ancora qui al tuo fianco. Seguo e continuerò ad esserlo, ma in un altro modo. Lo amo e lo amerò per sempre. Chi dice che l'amore dimentica si inganna o non ha veramente amato. Ma mi amo, rispetto e mi apprezzo molto di più. Perdonare allevia, quindi chiudo una fase della mia vita iniziata il 18 maggio 2015. Ringrazio per le opportunità e le lezioni che la vita mi offre. Per quanto siano difficili, ecco una donna forte che passa alla fase successiva della sua vita".

La Sanz aveva ulteriormente rincarato la dose qualche giorno dopo con un altro messaggio social: "Mi ha tradito mentre mia madre stava morendo". Insomma davvero la ferita appariva davvero troppo profonda per poter pensare di tornare a stringere quella mano appena fosse stata fuori dal carcere, sia pure solo per la libertà provvisoria. Ed invece un anno dopo Joana quella mano la stringe forte: c'è qualcosa che resiste altrettanto forte nel suo cuore. Anche la questione del divorzio sarebbe sospesa: secondo alcune voci, l'iniziativa non avrebbe avuto seguito. Intanto quello che è certo è che i due si sono visti: la Sanz alla vigilia di Pasqua è andato a trovare Dani Alves nella casa di Barcellona dove è andato in seguito al rilascio dalla prigione.

La seconda storia pubblicata dalla moglie di Dani Alves

Joana ha peraltro fatto seguire la foto delle mani intrecciate con un'altra storia, stavolta condividendo un testo: "Che questo nuovo mese possa essere buono per te e per i tuoi, che tu possa essere più forte di quanto lo sia stata fino ad oggi; che tu possa sentirti totalmente grato perché, nonostante tutto, sei qui. Possa essere un mese per dare e ricevere amore, un mese per sentirsi in pace e felici per tutto ciò per cui hai lottato e per quanto devi ancora ottenere". C'è fuoco sotto la cenere, tanto fuoco ancora. Nonostante il dolore e l'orrore.