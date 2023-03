Dani Alves in carcere da 2 mesi, la moglie Joana Sanz annuncia il divorzio: “Lo amerò per sempre” Joana Sanz, moglie di Dani Alves, con uno struggente messaggio ha annunciato la fine della loro relazione. Il calciatore rischia 10 anni di carcere per la violenza sessuale sulla ragazza 23enne in una discoteca di Barcellona.

A cura di Marco Beltrami

Passano i giorni, i mesi, e Dani Alves scopre di essere sempre più solo all'esterno del carcere dove si trova ormai dal 20 gennaio scorso accusato di violenza sessuale ai danni di una 23enne. L'ultima mazzata al calciatore con più titoli della storia, è arrivata dalla donna che gli è stata al fianco negli ultimi 8 anni, ovvero la moglie Joana Sanz. La modella con uno struggente messaggio sui social ha annunciato la fine della relazione con l'esterno brasiliano.

Se inizialmente Joana aveva manifestato più riprese solidarietà al suo compagno, poi le cose sono cambiate. Il fermo preventivo di Dani Alves, senza diritto alla cauzione è stato confermato, anche perché la denuncia della vittima del presunto stupro ha trovato più di una conferma. La denunciante che ha raccontato gli abusi sessuali da parte del calciatore in una discoteca di Barcellona, il Sutton, ha potuto contare anche sui rilevamenti della polizia catalana, e sulle testimonianze di chi si trovava nel locale.

Il materiale raccolto, ha ulteriormente inguaiato il calciatore, con tracce del suo DNA trovate sia sugli indumenti, che sul corpo della ragazza. Come se non bastasse poi Alves dal canto suo non si è mai mostrato coerente con la sua versione dei fatti, dichiarando anche di non aver confermato inizialmente quella che secondo lui sarebbe stato un rapporto consenziente, per non deludere proprio sua moglie Joana. Se ora Dani Alves rischia seriamente di restare a lungo in carcere (si parla di una possibile pena di 10 anni, nel caso di colpevolezza), Sanz molto provata ha deciso di porre fine al matrimonio.

Una lettera scritta a mano su un quaderno per la modella, pubblicata poi sul suo profilo Instagram. Ha bisogno di sfogarsi Joana che dice: "Fin da piccola scrivo i miei sentimenti per esprimermi, suppongo perché sono figlia unica. Qualunque cosa sia, mi fa bene. Mi piacerebbe che le righe scritte qui parlassero di amore e felicità, ma non è così. Sono stati mesi orribili, non i più difficili della mia vita, perché ho sopportato tante tempeste, ma i più bui e dolorosi. La sensazione di abbandono e solitudine bussa alla mia porta. Migliaia di ‘perché?' Nessuna risposta".

Non può darsi pace Joana per quello che si è rivelato a suo dire Dani Alves: "Ho scelto come compagna di vita una persona che, ai miei occhi, era perfetta. Era sempre lì quando ne avevo più bisogno, sempre sostenendomi in tutto, sempre incoraggiandomi a crescere, sempre amorevole, attento… È difficile per me accettare che questa persona possa farmi in mille pezzi".

E poi ancora: "Credo che ci vorranno anni della mia vita per cancellare dalla mia memoria il modo in cui mi guardava come se fossi la persona più straordinaria del mondo. E, ca**o sì, sono fantastica. Sono fantastica perché sono laboriosa, indipendente, intelligente, attenta ai dettagli, amorevole, divertente, fedele e umana. Così umana che nonostante il vuoto che mi ha causato, sono ancora qui al tuo fianco. Seguo e continuerò ad esserlo, ma in un altro modo".

L'amore non si cancella, ma Joana Sanz mette se stessa al primo posto non potendo passare sopra questa terribile situazione: "Lo amo e lo amerò per sempre. Chi dice che l'amore dimentica si inganna o non ha veramente amato. Ma mi amo, rispetto e mi apprezzo molto di più. Perdonare allevia, quindi chiudo una fase della mia vita iniziata il 18 maggio 2015. Ringrazio per le opportunità e le lezioni che la vita mi offre. Per quanto siano difficili, ecco una donna forte che passa alla fase successiva della sua vita". E solo pochi giorni fa la donna aveva fatto visita a Dani Alves in carcere, con i due che hanno parlato separati da un vetro. In quell'occasione forse, la modella ha spiegato al brasiliano di voler chiudere la loro relazione.