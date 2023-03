Il messaggio della moglie Joana è una mazzata per Dani Alves: “A volte il bello finisce, devi andare avanti” Joana Sanz prende in prestito alcuni brani estratti dal libro “A Gentle Reminder” della scrittrice americana, Bianca Sparacino, e lascia intendere qual è la strada che ha già intrapreso dentro di sé. Dani Alves, che rischia una condanna pesante per violenza sessuale, è sempre più solo.

Joana Sanz ha condiviso in una storia su Instagram un messaggio che fa riferimento al suo stato d’animo attuale.

Joana Sanz è a Parigi, volata via dalla Spagna per lasciare alla spalle quella brutta storia di violenza sessuale per la quale il marito, Dani Alves, è finito in carcere e rischia una condanna pesante (fino a 12 anni). È volata via per sfuggire anche alla pressione mediatica che l'è piovuta addosso suo malgrado e dalla quale ha provato a difendersi fin da subito. È volata via perché quando la vita picchia duro puoi restare lì, in un angolo, alle corde, a farti massacrare di botte oppure trovi il modo per spezzare l'assedio.

Il messaggio condiviso in una storia su Instagram dalla donna dà l'esatta lettura dello stato d'animo attuale: parla dell'importanza di chiudere con il passato per aprirsi verso il futuro senza zavorre emotive. Si prepara a farlo recidendo quel che resta di un amore tradito e del ricordo di un uomo che non riconosce più, intanto ha già cancellato tutte le sue foto dal profilo.

Joana Sanz prende in prestito alcuni brani estratti dal libro "A Gentle Reminder" della scrittrice americana, Bianca Sparacino, e lascia intendere qual è la strada che ha già intrapreso dentro di sé.

Devi lasciar perdere – legge e fa proprie quelle parole -. Devi lasciarlo andare perché quando tieni duro, quando tieni vivo qualcosa dentro di te, stai lasciando che il tuo passato occupi quello spazio nel tuo cuore e nella tua mente, che dovrebbe essere per il futuro.

Possibile che la persona al suo fianco dal 2015 sia la stessa che abbia attirato una giovane donna (23 anni) nel bagno del locale di una discoteca a Barcellona? Possibile che, una volta chiusi in quel vestibolo, proprio lui l'abbia stuprata? Possibile che quell'uomo sia la stessa persona che la giovane ha descritto come l'orco che in quei 17 minuti orribili raccontati agli inquirenti ha abusato di lei? La risposta a questi interrogativi la conosce già in cuor suo e la ritrova in un altro paragrafo del libro.

Devi lasciarlo andare perché alla fine della giornata, se troverai una persona che ti porterà gioia profonda, se troverai la persona che ti aiuterà, devi assicurarti di essere preparata per questo.

Il post convidiso in una storia su Instagram dalla moglie di Dani Alves.

Ufficialmente Dani Alves e Joana Sanz sono ancora sposati, ma lo sono solo sulla carta e per un patto che vale una sorta di tregua. Hanno siglato un patto affinché la strategia difensiva (dimostrare che il rapporto è stato consensuale) non mostri crepe: affrontare anche un causa di divorzio adesso, in un momento molto delicato a livello penale, equivarrebbe ad assestare il colpo di grazia alla credibilità già ampiamente compromessa del giocatore. Non è una pace ma solo un differire nel tempo ogni decisione, aspettando che il processo si celebri e vedere come va a finire.

Devi lasciarlo andare. Devi lasciarlo andare perché quando resisti, quando mantieni qualcosa di vivo dentro di te, stai permettendo al tuo passato di occupare spazio nel tuo cuore e nella tua mente, che dovrebbe essere destinato al tuo futuro. Devi assicurarti di essere aperto ad esso, e non puoi fare una casa nel tuo cuore per la persona che un giorno si prenderà cura di te nel modo più gentile se la memoria di qualcun altro vive ancora lì.

Il rigetto dell'istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati del giocatore brasiliano è un segnale chiaro: in base al materiale raccolto dagli inquirenti (dai riscontri forensi fino alle testimonianze di altre persone oltre alla deposizione della vittima) e alla volontà chiara della donna di non ambire a risarcimento ma solo a una giusta condanna, la posizione di Dani Alves si aggrava. Lui stesso è apparso molto provato, al punto da non uscire più di cella nemmeno per mangiare. È solo, il mondo gli è franato addosso. Sa cosa lo aspetta in futuro e sa che, allo stato dei fatti, non ha/avrà più accanto sua moglie, Joana.