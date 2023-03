Joana Sanz non può perdonare Dani Alves: “Mi ha tradito mentre mia madre stava morendo” Joana Sanz risponde in maniera accorata a chi la critica per aver scaricato Dani Alves mentre il brasiliano è in prigione accusato di stupro. Il problema è la linea difensiva del calciatore: troppo umiliante passarci sopra.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre resta in prigione con la mannaia sulla testa di una condanna per stupro che può arrivare fino a 12 anni di reclusione, Dani Alves deve anche affrontare le conseguenze devastanti della vicenda nella sua vita privata. L'accusa pesantissima di violenza sessuale mossa nei suoi confronti da una ragazza di 23 anni, che aveva incontrato il 39enne brasiliano in una discoteca di Barcellona a fine dicembre portando al suo arresto lo scorso 20 gennaio, ha infatti distrutto il suo matrimonio con la modella Joana Sanz.

La donna ha dovuto prendere atto, prima ancora del credere o meno alla versione del calciatore che nega lo stupro, del fatto che la sua linea difensiva prevede comunque l'ammissione di aver fatto sesso con una giovane che non aveva mai visto prima nel bagno di un locale notturno: una scena sordida di tradimento acclarato su cui non ha potuto né voluto passare sopra. E dunque lo scorso 15 marzo è arrivato lo struggente messaggio su Instagram in cui Joana ha annunciato il benservito dato a Dani Alves.

"Ho scelto come compagna di vita una persona che, ai miei occhi, era perfetta. Era sempre lì quando ne avevo più bisogno, sempre sostenendomi in tutto, sempre incoraggiandomi a crescere, sempre amorevole, attento… È difficile per me accettare che questa persona possa farmi in mille pezzi. Lo amo e lo amerò per sempre, ma mi amo, rispetto e mi apprezzo molto di più. Perdonare allevia, quindi chiudo una fase della mia vita iniziata il 18 maggio 2015", ha scritto la donna, ricordando la data in cui i due si erano giurati amore eterno.

Dani Alves e Joana Sanz due anni fa: ora è tutto finito

Perdonare sì, ma non più da compagna e amante. La 29enne modella spagnola ha dunque scelto di non scaricare completamente Dani Alves, non ufficializzando ancora il divorzio per facilitare la sua strategia difensiva. "Continuerò ad essere al suo fianco in un altro modo", ha scritto in quel post accorato. Tutte cose che ha detto direttamente al calciatore nel corso dell'ultima visita in carcere a Barcellona, un confronto drammatico durante il quale il brasiliano è crollato in lacrime.

Ma che tra loro sia davvero finita e che il matrimonio sarà sciolto quando la vicenda giudiziaria si concluderà, non lascia dubbi quanto scritto sui social da Joana qualche ora fa, quando ha risposto ad un commento che la criticava per aver tolto il sostegno a suo marito nel momento difficile: "Per tutti quei momenti condivisi insieme… non era questo il momento di lasciarlo alla deriva! Capisco il tuo dolore e che non perdoni il tradimento, ma penso che non sia questo il luogo né i modi".

La risposta di Joana a chi la critica per aver scaricato il marito mentre è in carcere

La modella non si è trattenuta e ha risposto a tono: "Il luogo e i modi li ha persi quando mi ha tradito mentre mia madre stava morendo". La ferita è davvero troppo profonda per non provare un dolore che si rinnova ogni singolo istante: Joana vuole soltanto cacciare via dal suo cuore quello che credeva essere l'uomo della sua vita.