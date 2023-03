Dani Alves in lacrime davanti alla moglie: non divorziano più ma fa parte di una strategia precisa Gli ultimi aggiornamenti sul caso Dani Alves raccontano della disponibilità da parte della consorte, Joana Sanz, a non lasciare solo il marito in questo momento. Per la difesa è un passaggio cruciale: il vincolo matrimoniale può essere utile a chiedere il rilascio provvisorio.

La moglie di Dani Alves, Joana Sanz, per adesso non andrà avanti nella procedura di divorzio.

Dani Alves e sua moglie, Joana Sanz, si sono ritrovati di fronte in una stanza delle dimensioni di una cabina telefonica. L'ex calciatore del Barcellona è arrivato in lacrime, hanno discusso di questioni economiche e di quel che resta del loro matrimonio tenuto in piedi dalla volontà della donna di non divorziare proprio adesso. Ad accompagnarla c'era un amico del difensore brasiliano: era Bruno, lo chef che – almeno fino a quando il giocatore è rimasto in attività – gli ha tarato la migliore alimentazione possibile per la sua attività di sportivo.

Quaranta minuti circa. Tanto è durato quel confronto che non ha cambiato le cose perché profonda è la ferita sul cuore della consorte travolta dal tradimento, dallo scandalo e dal battage mediatico martellante per la l'accusa di stupro che grava sul capo del marito. Cosa sia successo davvero nel bagno della discoteca, dove sarebbe stata consumata la violenza nei confronti di una giovane 24enne, è vicenda che poggia sulle dichiarazioni rese dalla vittima, dai riscontri forensi, da quel materiale probatorio (tra cui le immagini delle telecamere del locale) che ha spinto il giudice del tribunale a confermare il periodo di detenzione dell'ex blaugrana, arrestato il 20 gennaio scorso e attualmente nel carcere di Brians 2.

Le pratiche per la separazione si fermano. Quella lettera, nella quale annunciava con grande dolore che il rapporto era finito e presto lo sarebbe stato anche legalmente, adesso è rinchiusa in un cassetto. La moglie non l'ha stracciata ma l'ha solo messa da parte per adesso. Vuole vedere come va a finire poi farà quel che deve, quel che sente.

L’ex calciatore del Barcellona è attualmente detenuto, dietro la disponibilità della consorte c’è una strategia precisa.

La disponibilità mostrata da Joana Sanz rientra in una strategia precisa della difesa: lei non si spingerà oltre nella procedura di divorzio (ufficialmente perché ha ammesso di non volere "lasciarlo solo in questo momento"), lui potrebbe giocarsi l'ultima carta possibile per essere rilasciato in libertà provvisoria. Ovvero, essere sposato con una donna spagnola e avere legami legali nel Paese iberico è un'opzione che i suoi legali intendono far valere per portarlo fuori dalle sbarre.

La situazione di Dani Alves s'è complicata anche a causa delle incongruenze nella sua narrazione dei fatti. Tre versioni contrastanti su quanto accaduto nella discoteca di Barcellona hanno indebolito la sua esposizione di quell'episodio. La giovane, che ha affermato di non voler chiedere alcuna forma di risarcimento ma solo che il giocatore sia condannato, ha ribadito di essere stata costretta a entrare nel bagno del locale e a sostegno delle sue parole ci sono stati una serie di riscontri ritenuti importanti dal tribunale.

L'ex Barça prima ha dichiarato di essere stato in quel locale ma solo per poco tempo e ha negato sia l'aggressione sia l'incontro con la ragazza, poi ha ammesso di averla vista ma la cosa non sarebbe andata oltre una presentazione tra amici, infine che in realtà sarebbe stata la ragazza a fargli avances molto esplicite.