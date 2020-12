L'Atalanta mette a segno il primo colpo in vista della prossima sessione di mercato invernale. Quasi a sorpresa, dopo le prime voci di un accordo raggiunto nella serata di ieri con il Genk, il club bergamasco ora si è ufficialmente assicurata le prestazioni di Joakim Maehle. La conferma dell'accordo raggiunto tra Atalanta e Genk, arriva direttamente tramite un comunicato pubblicato dal club belga che evidenzia come le due società abbiano già lavorato più volte in passato per il trasferimento di altri giocatori come Timothy Castagne (oggi al Leicester) e Ruslan Malinovskyi.

L'esterno destro classe 1997 andrà ad impreziosire la squadra di Gasperini che non è mai rimasto molto contento delle prestazioni di Depaoli e Piccini arrivati come sostituti di Hateboer. I due club hanno raggiunto un accordo sulla base di 10 milioni di euro più bonus e il giocatore sarà in Italia dopo l'ultima gara di campionato del Genk contro Waasland-Beveren. Ma la Dea si assicura un giocatore che già in Champions League, contro il Napoli lo scorso anno, aveva fatto vedere ottime cose lungo l'out destro.

Genk e Atalanta hanno raggiunto l'accordo sulla cessione di Joakim Maehle al club bergamasco. La conferma arriva proprio tramite una note del club belga che ripercorre un po' la carriere del calciatore, arrivo al Genk nell'estate del 2017 e consacratosi nel corso degli ultimi anni suscitando l'interesse di vari club delle principali competizioni europee.

Maehle ha giocato 130 partite con la maglia del Genk segnando anche 6 gol. Nella nota ufficiale del Genk, il club ha scritto: "Domenica dopo la partita contro Waasland-Beveren salutiamo Joakim. KRC Genk è orgoglioso di offrire ancora una volta un suo giocatore a uno dei primi 5 campionati. Auguriamo molta fortuna a "Joa"!