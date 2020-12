L'Atalanta non è mai stata troppo convinta di poter sostituire Hateboer con uno tra Piccini e Depaoli. Nessuno dei due esterni destri arrivati in estate pare aver infatti convinto Gasperini. E così dopo aver visto sfumare Karsdorp che è poi diventato un titolare della Roma, la Dea si è rituffata sul mercato a caccia di un giocatore che possa svolgere lo stesso ruolo di Hateboer. Un giocatore con caratteristiche simili, proprio come Joakim Maehle. L'Atalanta avrebbe infatti raggiunto l'accordo con il Genk sulla base di 10 milioni di euro per portarsi a casa l'esterno destro danese. Classe 1997, con una discreta esperienza internazionale (lo scorso anno ha giocato anche contro il Napoli in Champions) Maehle arriva in Italia come uno degli esterni più promettenti in Europa.

A fari spenti, il club bergamasco, ha voluto mettere a segno un colpo importante che potrebbe accrescere il potenziale della rosa dell'Atalanta. Cresciuto nel settore giovanile dell’Aalborg e arrivato al Genk nel 2017 per 1,3 milioni di euro, Maehle oggi conta 130 presenze con la maglia del Genk finora, con 6 gol e 22 assist in totale. Anche 6 partite e 1 gol con la nazionale maggiore danese. Un giocatore che può giocare sia in una difesa a 4 che in un centrocampo a 5 come esterno alto. Un affare assolutamente da monitorare per l'Atalanta che ha sempre sorpreso da questo punto di vista.

Chi è Joakim Maehle: il terzino con l'Italia nel destino

L'Italia nel destino di Joakim Maehle che fu protagonista nell'Europeo U21 a giugno del 2019 alla Dacia Arena di Udine dove si affrontarono Austria e Danimarca per la seconda giornata del Girone B. In quell'occasione, Maehle segnò due gol, il primo e il terzo della gara, regalando la vittoria e i tre punti alla Danimarca. Il suo secondo appuntamento con l'Italia arrivò poi in Champions League quando affrontare il Napoli col Genk nella fase a gironi a ottobre 2019 in un pareggio contro gli azzurri di Ancelotti che sarà l'unica gioia di quella competizione per i belgi.

Cresciuto nell'Aalborg, Maehle è un terzino destro dotato di una buona struttura fisica e di un ottimo passo in fase di accelerazione. Praticamente il prototipo di Hateboer che potrebbe lasciare la Dea nel prossimo mercato. La sua progressione gli consente spesso di portarsi in zona gol e di sorprendere l'avversario alle spalle con i suoi tagli. Tutte caratteristiche che si sposano al meglio con il gioco di Gasperini. Costato 10 milioni di euro più bonus, il danese è ora atteso in Italia per le visite mediche. Prima però giocherà la sua ultima gara con il Genk.