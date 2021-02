Jerome Boateng indagato per violenza fisica sull'ex fidanzata Kasia Lenhardt morta suicida lo scorso 9 febbraio. Secondo le informazioni del quotidiano tedesco Bild infatti le autorità tedesche avrebbero avviato un'indagine per lesioni personali contro il calciatore del Bayern Monaco. In seguito all'autopsia sul corpo della 25enne trovata senza vita nella sua abitazione di Berlino una settimana dopo la rottura con il difensore tedesco e due settimane dopo aver firmato un contratto che le imponeva il massimo riserbo sul rapporto con lo stesso Boateng, l'ufficio del pubblico ministero di Monaco starebbe difatti indagando per far luce su un lobo dell'orecchio lacerato della ragazza.

In realtà si tratterebbe di una riapertura di un'inchiesta già aperta nel 2019 e conclusasi con l'archiviazione lo scorso anno. Secondo quanto riportano fonti tedesche difatti, alla luce delle nuove informazioni emerse dalle inchieste della polizia di Berlino sul suicidio dell'ex fidanzata, la procura di Monaco avrebbe deciso di riaprire il caso. Boateng sarebbe dunque accusato di aver ferito deliberatamente Kasia Lenhardt, un'ex concorrente tedesca di Next Top Model, nell'ottobre 2019, poco più di un anno prima della brutale rottura pubblica che l'ha portata alla morte nella sua casa di Berlino all'inizio di questo mese.

A tal proposito il procuratore capo Anne Leidling ha dichiarato alla Bild: "Il procedimento contro Jerome Boateng è stato ripreso il 10 febbraio 2021, perché abbiamo ricevuto nuove informazioni nel corso delle indagini sulla morte di Berlino, che potrebbero dare ulteriori elementi per la possibile prosecuzione del procedimento. L'indagine non è ancora finita". Il calciatore del Bayern Monaco dunque potrebbe presto vedersi formalizzare un'accusa per aver aggredito la sua ex fidanzata e madre dei suoi gemelli.