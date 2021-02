C’è ancora incredulità in Germania dopo la notizia della morte improvvisa di Kasia Lenhardt, modella ed ex del calciatore Boateng trovata senza vita in casa sua martedì sera a Berlino. La sua famiglia, confermando il decesso, si è detta distrutta dal dolore e non ha saputo dare una spiegazione alla morte della 25enne che dai primi rilievi della prozia, si sarebbe suicidata. Kasia Lenhardt, che in realtà si chiamava Katarzyna, era originaria della Polonia e sin da giovanissima era entrata a far parte del mondo della moda. La modella era diventata famosa nel 2012 in Germania per la sua partecipazione come concorrente al programma "Germany's Next Top Model" che ora sta pianificando un ultimo saluto per lei.

All’epoca aveva solo 16 anni quando si piazzò quarta nella settima stagione del programma che le diede la notorietà necessaria per proseguire nell’ambiente. Negli anni aveva continuato a lavorare nel mondo della moda allacciando però un rapporto sentimentale da cui era nato anche un figlio quando lei aveva 19 anni. Le ultime sue apparizioni pubbliche erano state immancabilmente al fianco di Boateng. I due si erano separati di recente dopo circa un anno e tra di due erano fioccate accuse reciproche anche pesanti con messaggi pubblici.

Una settimana fa Kasia Lenhardt ha pubblicato l'ultima foto sul suo canale Instagram in cui ha scritto: "Adesso si traccia una nuova linea. Basta". Il giorno prima, il 2 febbraio, era stato annunciato la fine del rapporto con Boateng. Solo un giorno prima che la modella morisse, Lenhardt aveva pubblicato una storia su Instagram con un selfie di se stesa e la scritta: "Nuovo capitolo". Nessuno saprà cosa voleva dire la 25enne.

L'ex fidanzato Jérome Boateng non ha ancora commentato la morte della modella ma Mercoledì, in una conferenza stampa, l'allenatore del Bayern Monaco, Hansi Flick, ha annunciato che il calciatore "tornerà a Monaco prima della finale per motivi privati". Significa che salterà la finale del Mondiale per Club in Qatar. Secondo l'allenatore, Boateng è andato nella sua stanza e gli ha chiesto di poter tornare a casa. La squadra di calcio ha ottemperato a questa richiesta.