Oscar Freire arrestato, l’ex campione di ciclismo accusato di violenza domestica dalla moglie

L'ex ciclista Oscar Freire, tre volte campione del mondo in linea, è stato arrestato. Lo spagnolo è finito dietro le sbarre domenica 12 aprile in seguito a una denuncia della moglie che lo accusa di violenza domestica. Freire è stato condotto alla stazione della Guardia Civil di Torrelavega, nella regione della Cantabria. La donna lo ha denunciato per presunti abusi domestici, inclusi aggressione, minacce, molestie e intimidazioni.

L'arresto di Freire, tre volte campione del mondo

Una bruttissima vicenda quella che coinvolge l'ex ciclista cinquantenne che è stato denunciato dalla moglie, con cui è in fase di divorzio (i due hanno tre figli e non vivono più assieme dallo scorso novembre). La donna ha denunciato alla polizia un clima di terrore, non solo nelle mura domestiche. Un clima che dopo vent'anni di matrimonio si è esasperato dal 2023 e che ha avuto diversi momenti delicati, su tutti una discussione avvenuta lo scorso settembre nella quale Freire avrebbe strappato il telefono con violenza dalle mani della donna, intenta a contattare il fratello dell'ex ciclista, distruggendolo anche.

La denuncia della moglie

Ma non solo. Perché, secondo quanto scrivono i media spagnoli, la donna ha parlato di una pesantissima lite avvenuta in passato nella quale lui avrebbe iniziato a distruggere i mobili della casa che condividevano a Mijares, e in quegli atti di violenza avrebbe detto alla sua ex dolce metà: "Questo è quello che vuoi". Inoltre l'avrebbe ripetutamente insultata, effettuato commenti terribili sul suo aspetto e l'avrebbe minacciata di lasciarla senza un euro e le aveva promesso che le avrebbe reso la vita un inferno, togliendole anche i figli.

Freire, che secondo la moglie conduce una doppia via da tempo, avrebbe relazioni con altre donne, ha deciso di denunciarlo dopo quanto accaduto domenica scorsa. L'ultima goccia c'è stata durante la messa nella chiesa di Puente San Miguel, dove i due sono andati separati. Ma poi l'ex campione del mondo avrebbe afferrato con forza l'ex moglie, l'avrebbe costretta a stare vicino a lui, e una volta usciti sarebbe scaturita una discussione feroce, che ha portato poi la donna a denunciare tutto alla polizia.