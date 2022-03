Javier Pastore esplode di rabbia, ma non la passa liscia: svelate le sue parole, ora rischia grosso In Elche-Barcellona brutto episodio per Javier Pastore espulso dalla panchina. L’ex Roma paga le feroci proteste, con le frasi pesantissime pronunciate verso l’arbitro.

A cura di Marco Beltrami

Il Barcellona a poco a poco è tornato a vincere e convincere. La cura Xavi e il mercato hanno restituito brillantezza ai catalani che dopo la perentoria vittoria sul Napoli in Europa League, continuano a scalare la classifica anche nella Liga, con l'obiettivo di blindare la zona Champions. Ultimo successo per i blaugrana sul campo dell'Elche, in un confronto tutt'altro che semplice e deciso nel finale da un calcio di rigore di Depay, dopo il botta e risposta Fidel-Torres. Finale molto caldo allo stadio Stadio Manuel Martínez Valero, con protagonista anche una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Javier Pastore che in realtà non ha collezionato nemmeno un minuto in campo.

Il Flaco dopo la conclusione della sua travagliata avventura alla Roma, pesantemente condizionata dagli infortuni, sperava di riscattarsi nella Liga, con la maglia dell’Elche pronto a credere in lui. Le cose però finora non sono andate benissimo, come confermato dalle sole 12 presenze complessive con 559’ all’attivo. In campionato, il trequartista argentino classe 1989 che ha intrapreso una nuova avventura da proprietario di cavalli, ha collezionato l’ultima presenza l’11 febbraio, con poco più di mezz’ora in campo con il Siviglia. Quella l’unica apparizione nelle ultime sette giornate, con la mancata convocazione con il Levante e la doppia panchina contro Rayo e Barcellona.

Proprio contro i catalani, Javier Pastore forse sperava di avere a disposizione qualche minuto, magari nel finale. Questo ha sicuramente fatto accrescere la sua frustrazione che è esplosa poi nel peggiore dei modi proprio negli ultimi minuti di partita con la sua squadra ritrovatasi sotto, dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo. Scatenato in panchina, il Flaco ha conquistato l'attenzione dell'arbitro per una protesta troppo veemente proprio nei suoi confronti. L'argentino si è scagliato contro il direttore di gara Hernandez Hernandez. Quest'ultimo, grazie all'aiuto di uno dei suoi collaboratori lo ha espulso, allontanandolo dunque dal terreno di gioco.

Nei minuti successivi alla partita, è stato svelato il contenuto del referto arbitrale che non lascia spazio a molti dubbi: "All'88' il giocatore (n. 15) è stato espulso per il seguente motivo, si è rivolto a me in questi termini: "Figlio di p*****a". Sentito dal quarto uomo". Come se non bastasse un video, immortala Pastore prima stupito e poi inviperito per il provvedimento del direttore di gara, con un nuovo insulto prima di lasciare il terreno di gioco. Il labiale infatti sembra tradire un ulteriore: "Sei una p*****a". Adesso rischia un provvedimento molto duro e una squalifica molto lunga: potrebbe essere sospeso secondo la stampa spagnola anche per 4 partite.