Jankto in campo per la prima volta dopo il coming out: un compagno gli sussurra le parole più belle Jakun Jankto ex calciatore della Serie A è tornato in campo con lo Sparta Praga dopo il coming out di pochi giorni fa. Al momento del cambio, tra gli applausi dei tifosi, ha ricevuto un bellissimo messaggio dal compagno di squadra.

A cura di Marco Beltrami

Jakub Jankto è finalmente tornato in campo dopo aver smaltito i tanti problemi fisici che hanno contraddistinto questo inizio 2023. Prima partita dell'anno per il centrocampista che non giocava dallo scorso ottobre con lo Sparta Praga, il club che lo ha preso in prestito dal Getafe. C'era grande curiosità intorno all'ex giocatore di Ascoli, Udinese e Sampdoria che solo pochi giorni fa aveva fatto coming out, pubblicando un video sui propri profili social.

Il classe 1996 è diventato così il primo calciatore attivo in una nazionale maggiore maschile a dichiarare pubblicamente di essere gay, attraverso un bellissimo messaggio: "Come tutti gli altri, voglio vivere la mia vita liberamente. Senza paura, senza pregiudizio, senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi". Dopo aver raccontato tutto alla sua famiglia, e al suo migliore amico, poco prima dell'annuncio social Jankto aveva parlato anche con lo spogliatoio dello Sparta come trapelato poi subito dopo il contenuto postato. Anche per questo c'era grande attesa per il suo ritorno in campo, e per l'accoglienza che gli avrebbero riservato i tifosi.

Jankto è stato inserito dal suo allenatore nel secondo tempo nella sfida che lo Sparta Praga ha vinto contro lo Jablonec per 3-0. Se già nel riscaldamento c'è stato chi ha cantato il suo nome sugli spalti, al momento della sostituzione tutti hanno inneggiato al calciatore con un passato in Serie A ricoperto anche da applausi con entusiasmo e il coro "Jakub Jankto, Jakub Jankto"". Una situazione che probabilmente ha dato una spinta in più al ragazzo che si è reso immediatamente protagonista della giocata che ha dato il la all'azione del terzo gol, segnato da un'altra vecchia conoscenza italiana ovvero Haraslin ex di Parma e Sassuolo.

È stato proprio lui ad abbracciare Jankto dopo la rete che ha di fatto chiuso i giochi. Serata dunque da incorniciare per Jakub che dopo il fischio finale, è stato nuovamente osannato dai tifosi dello Sparta. Nel post-partita, il classe 1986 ha celebrato la vittoria con un post sui social in cui è stato immortalato l'abbraccio con i compagni: "Fai ciò che ami, fallo con tutto il cuore".

Nel frattempo ha parlato di lui il compagno di squadra Kuchta che gli ha ceduto il posto sul terreno di gioco. Un'occasione anche per tornare sul coming out di Jankto: "Cosa gli ho detto al cambio? Gli ho detto che ero contento del modo in cui i fan lo hanno accolto. Non è stato facile per lui, ma siamo una squadra e lo abbiamo sostenuto". Anche l'allenatore avversario David Horejš ha parlato di quanto accaduto, sottolineando: "Abbiamo notato cosa stava succedendo intorno a Jakub, ma nessuno ne ha parlato. Ci siamo concentrati sulla partita con lo Sparta, sulla nostra prestazione, e non ci siamo occupati affatto di questo".