L’ex Udinese e Samp Jankto fa coming out: “Sono gay, non voglio più nascondermi e vivere libero”

A cura di Paolo Fiorenza

Jakub Jankto, 27enne centrocampista ceco dello Sparta Praga, che in Italia ha giocato con Udinese e Sampdoria, ha fatto oggi coming out pubblicando un video in cui dichiara di essere gay: "Ciao, sono Jakub Jankto. Come tutti, ho i miei punti di forza, ho i miei punti deboli. Ho famiglia, ho amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio delle mie capacità. Da molti anni, con tutta serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio vivere la mia vita liberamente. Senza paura, senza pregiudizio, senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi", ha annunciato al mondo in inglese.

Il video, pubblicato sul profilo Twitter del nazionale ceco, termina con una frase in sovraimpressione: "Questo non è uno scherzo, lo scopo di questo video è incoraggiare altri". Una precisazione evidentemente ritenuta necessaria, visto quanto accadde nello scorso ottobre, quando Iker Casillas fece uno scherzo idiota annunciando a sua volta di essere gay, salvo poi ammettere che non era vero. Nel caso di Jankto è invece tutto vero e del resto l'espressione assolutamente seria del calciatore nel filmato non lascia dubbi. In patria sottolineano che è il primo calciatore ceco in assoluto a fare coming out, ma anche uno dei pochissimi in attività in tutto il mondo, sicuramente quello di più alto livello.

Jankto, attualmente in prestito allo Sparta dal Getafe, ha giocato in Serie A due anni con l'Udinese (11 gol e 10 assist in 69 presenze) e poi tre con la Sampdoria (9 reti e 9 assist in 97 presenze): un giocatore importante, sempre titolare per tutti i suoi allenatori. La sua decisione di uscire allo scoperto ha ricevuto il sostegno incondizionato del suo club: "Jakub ha parlato apertamente del suo orientamento sessuale con la dirigenza, l'allenatore e i compagni di squadra qualche tempo fa. Tutto il resto riguarda la sua vita personale. Nessun ulteriore commento. Basta domande. Hai il nostro supporto. Vivi la tua vita, Jakub. Non importa nient'altro". Jankto ha un figlio di tre anni nato da una precedente relazione, ma lui e la sua compagna Markéta si sono lasciati nel 2021.