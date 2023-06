Italia-Uruguay in finale ai Mondiali Under 20, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita Italia-Uruguay è la finale dei Mondiali Under 20 2023. La partita si disputerà stasera a La Plata alle ore 23 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2, streaming su RaiPlay.

A cura di Alessio Morra

L'Italia del calcio stasera ha un appuntamento con la storia. La data di oggi, quella di domenica 11 giugno, può diventare memorabile per il tutto il movimento calcistico italiano. Perché la Nazionale Under 20 alle ore 23 scenderà in campo nella finale dei Mondiali di categoria. Il match tra Italia e Uruguay si disputerà a La Plata, allo stadio Maradona. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro da Rai 2. Diretta streaming su RaiPlay.

In Argentina l'Italia guidata dal c.t. Carmine Nunziata sta disputando un torneo straordinario. Un percorso meraviglioso quello degli Azzurrini che dopo aver vinto all'esordio con il Brasile si sono qualificati agli ottavi grazie al secondo posto in un raggruppamento molto complicato.

La fase a eliminazione diretta è stata splendida. Ko prima l'Inghilterra, piegata per 2-1, poi la Colombia, che nei quarti è stata sconfitta per 3-1. Poi dopo il gol del capocannoniere Casadei è stata una magia di Simone Pafundi a decidere la semifinale con la Corea del Sud. L'Italia così si è qualificata per la prima volta per la finale del Mondiale Under 20.

Le formazioni di Italia-Uruguay: Nunziata sembra intenzionato a confermare la squadra che ha giocato contro Colombia e Corea del Sud. Quindi ancora panchina per Pafundi, pronto a subentrare. Broli, che ha guidato da traghettatore anche per due volte la nazionale maggiore, gioca con uno schema anomalo il 4-1-2-3. L'Uruguay presenta in campo pure il calciatore del Genoa Matturro.

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Giovane, Prati, Casadei; Baldanzi; Esposito, Ambrosino. All. Nunziata.

Uruguay (4-1-2-3): Rodriguez; Chagas, Boselli, Gonzalez, Matturro; Garcia Grana; Sosa Ospital, Diaz; Gonzalez, Duarte, de Los Santos. All. Broli

Partita: Italia-Uruguay

Quando: domenica 11 giugno 2023

Orario: 23:00

Dove: Stadio Diego Armando Maradona, La Plata

Diretta TV: Rai 2

Diretta streaming: raiplay.it

Competizione: Mondiali Under 20, Finale

Dove vedere Italia-Uruguay in TV sulla Rai: il canale in chiaro

Italia-Uruguay sarà seguita con tutti i crismi dalla Rai. La partita dunque si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro. Il commento della finale sarà di Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti. La finale dei Mondiali Under 20 andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 23.

Italia-Uruguay dove vederla in streaming

La finale dei Mondiali Under 20 tra l'Italia e l'Uruguay sarà visibile anche in streaming. Per farlo servirà connettersi su raiplay.it oppure dovranno collegarsi tramite l'app di RaiPlay.

Mondiali Under 20, le probabili formazioni di Italia-Uruguay

Titolarissimi confermati. Pafundi partirà ancora dalla panchina. Esposito, Baldanzi e Ambrosino in attacco. 4-1-2-3 per l'Uruguay del bomber Duarte, decisivo contro Israele in semifinale.

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Giovane, Prati, Casadei; Baldanzi; Esposito, Ambrosino. All. Nunziata.

Uruguay (4-1-2-3): Rodriguez; Chagas, Boselli, Gonzalez, Matturro; Garcia Grana; Sosa Ospital, Diaz; Gonzalez, Duarte, de Los Santos. All. Broli