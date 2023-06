Cosa succede se l’Italia Under 20 vince i Mondiali battendo l’Uruguay in finale L’Italia Under 20 può vincere i Mondiali battendo l’Uruguay in finale: cosa succede se gli Azzurrini di Nunziata trionfano in Argentina.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia per la prima volta nella storia giocherà la finale di un Mondiale Under 20. Dall'introduzione del torneo nel 1977 all'edizione del 2019 in Polonia gli Azzurrini non erano mai riusciti a mettersi nella posizione di potersi prendere uno dei due gradini del podio e il massimo risultato era stato il terzo posto nel 2017.

Nella 23ª edizione del torneo che si sta giocando in Argentina la selezione azzurra affronterà l'Uruguay per giocarsi la vittoria finale: all'Estadio Ciudad de La Plata la squadra di Carmine Nunziata scriverà una nuova pagina di storia in qualsiasi modo finirà ma ora Casadei & co vogliono puntare al massimo, proprio come fatto finora.

La finale arriva dopo percorso brillante iniziato con la vittoria contro il Brasile e proseguito con il secondo posto nel gruppo che ha messo di fronte gli Azzurrini all'Inghilterra: dopo aver eliminato gli inglesi ai quarti è stata battuta la Colombia e in semifinale ci ha pensato Pafundi a mettere KO la Corea del Sud. Un viaggio davvero strepitoso per i ragazzi di Nunziata.

Cosa succede se l'Italia batte l'Uruguay e vince i Mondiali U20

Se l'Italia dovesse vincere la Coppa del Mondo Under 20 iscriverebbe per la prima volta nella storia il suo nome tra le selezioni vincenti della manifestazione.

L'Argentina è la squadra che ha vinto più volte il torneo: la Seleccìon si è aggiudicata la coppa per 6 volte davanti al Brasile (5) e Portogallo (2). L'ultima edizione, quella giocata nel 2019, vide trionfare l'Ucraina. Nel 2021 il torneo si doveva tenere in Indonesia ma è stato annullato a causa del Covid.

Nessun pass per altre manifestazioni a differenza dell'Europeo Under 21, che partirà tra qualche giorno in Romania/Georgia e determinerà le quattro squadre europee che si qualificheranno al torneo di calcio maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024.