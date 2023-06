Italia Under 20 in finale ai Mondiali! Una punizione celestiale di Pafundi spegne la Corea L’Italia ha conquistato per la prima volta la finale dei Mondiali Under 20 battendo la Corea del Sud con il risultato di 2-1. I gol del solito Casadei e di Pafundi, con una punizione eccezionale.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia è in finale al Mondiale Under 20 per la prima volta nella sua storia. Un risultato eccezionale quello della squadra allenata da Carmine Nunziata che ha superato in semifinale anche la Corea del Sud con il risultato di 2-1. Protagonisti nella notte argentina due dei giovani talenti più interessanti del gruppo azzurro, ovvero Casadei e Pafundi. Ora l'ultimo atto, con la sfida contro l'Uruguay in programma domenica 11 giugno a La Plata.

Un appuntamento a cui la Nazionale Under 20 arriva in grande stile e per la prima volta, sfoderando un gioco anche convincente. Eppure la vittoria all'esordio contro il Brasile aveva evidenziato che gli azzurrini avevano qualcosa di speciale. Dopo i successi negli ottavi e nei quarti contro rispettivamente Inghilterra e Colombia, ecco la semifinale contro la Corea del Sud, altra formazione molto temibile. Un match che si era messo bene per i ragazzi di Nunziata grazia al gol del solito Casadei sempre più capocannoniere del torneo con 7 gol.

I coreani tuttavia non hanno mollato e sono stati premiati, anche con un pizzico di fortuna. Fallo di Zanotti e grazie alla revisione Var calcio di rigore per gli avversari degli italiani, realizzato da Lee-Seung-Won. 1-1 e palla al centro, con l'episodio decisivo che arriva nel finale. Il gioiello dell'Udinese Simone Pafundi, entrato all'82° pesca il jolly con una punizione perfetta. Una prodezza balistica quella dell'attaccante che può vantare già una presenza nella nazionale maggiore con Mancini stregato dalle sue qualità.

Palla nel sette dunque e festa grande per l'Italia che si è conquistata così la chance di giocarsi il titolo dopo il terzo posto del 2017 e il quarto del 2019. Gli azzurri nella finale del Mondiale Under 20 affronteranno l'Uruguay, che arrivano a questo match grazie al successo su Israele. Anche per loro si tratta di una chance imperdibile, visto che la Celeste solo in un'occasione nella sua storia ha giocato la finale. Si tratta dell'edizione 2013 quando a trionfare però fu la Francia. Appuntamento a domenica 11 giugno a La Plata per Italia-Uruguay con fischio d'inizio in orario alle 23 italiane.