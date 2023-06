Prossima partita Italia ai Mondiali Under 20, quando si gioca la finale: data e orario La prossima partita dell’Italia U20 ai Mondiali di categoria. Dopo le semifinali gli Azzurrini avranno due giorni per ricaricare le pile e giocarsi o la gara valida per il terzo/quarto posto o la finalissima. Qui le informazioni su date e orario della finale dell’Italia.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia U20 allenata da Carmine Nunziata sta facendo sognare un intero Paese. Gli azzurrini stanno ben figurando nel Mondiale di categoria e oggi, giovedì 8 giugno, giocheranno la semifinale contro la Corea del Sud. Un altro straordinario appuntamento per Casadei e compagni che hanno iniziato il torneo con il grande debutto contro il Brasile e il girone (completato da Nigeria e Repubblica Dominicana) superato, prima di superare agli ottavi l'Inghilterra e dominato 3-1 la Colombia.

Il match contro gli asiatici sarà l'occasione per capire se l'Italia sarà poi in grado di prendere parte alla finalissima oppure alla finale terzo e quarto posto contro la perdente della sfida tra Uruguay e Israele che rappresenta l'altra semifinale. L'Italia affronterà dunque oggi la Corea per poi ricaricare subito le batterie per completare il torneo che la vedrà, comunque vada, impegnata in un'altra partita. Nunziata si augura che possa essere la finalissima a vedere la sua Italia ancora una volta protagonista in questo torneo.

Ma quando si giocheranno le finali del Mondiale Under 20. Il calendario infatti prevede la disputa delle semifinali tutte nella giornata di oggi, giovedì 8 giugno, alle ore 19:30 italiane Uruguay-Israele e alle 21:00 appunto Italia-Corea. A quel punto le quattro squadre che hanno avuto accesso alle Final Four avranno solo due giorni per riprendersi dalle fatiche della semifinale e giocare poi domenica 11 giugno le due finali.

Anche in questo caso gli orari sono differenti. Il programma della FIFA è molto chiaro e infatti la finalissima per il primo o secondo posto del torneo si disputerà alle ore 23:00 italiane mentre la sfida per decretare chi concluderà i Mondiali U20 al terzo o quarto posto, sarà solo un assaggio di ciò che accadrà due ore dopo e si giocherà infatti alle 19:30. L'Italia è dunque a un passo dalla storia e dalla possibilità di portarsi a casa il titolo.