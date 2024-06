video suggerito

Italia-Turchia, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita amichevole Italia-Turchia è l'amichevole che si gioca oggi, ore 21, al Dall'Ara di Bologna. La partita sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming sulla Rai. La gara è un test verso Euro 2024.

L'Italia gioca questa sera a Bologna contro la Turchia una delle due amichevoli in programma prima degli Europei 2024 (la prossima è prevista per il 9 giugno con la Bosnia). A ospitare la partita è lo stadio Dall'Ara, fischio d'inizio alle 21 con diretta tv in chiaro per tutti sulla Rai.

Per la Nazionale il match odierno avrà un valore particolare non solo per la caratura dell'avversario, che prenderà parte al torneo continentale (è inserito nel gruppo F) grazie alla qualificazione ottenuta vincendo sul campo della Croazia, ma anche per la presenza in panchina di Vincenzo Montella, ex allenatore di Roma, Fiorentina e Milan, oltre che ex bomber in Serie A con il soprannome di ‘aeroplanino' per la sua caratteristica esultanza. In squadra c'è anche Calhanoglu, neo campione d'Italia con l'Inter.

Gli azzurri debutteranno il 15 giugno contro l'Albania poi – come da calendario del girone B, uno dei più duri – saranno in campo il 20 giugno con la Spagna e il 24 giugno con la Croazia. Le speranze di superare la prima fase e accedere agli ottavi passano proprio dagli scontri diretti con le altre big del gruppo.

Luciano Spalletti attende indicazioni importanti da gare di questo tipo, soprattutto alla luce dei comandamenti messi nero su bianco e ribaditi ai suoi calciatori durante gli allenamenti. Vuole una formazione aggressiva e compatta, che interpreti nel migliore dei modi la sua idea di calcio. Anche al netto delle difficoltà emerse negli ultimi giorni per gli infortuni di Acerbi e Scalvini in difesa (Gatti della Juve è stato inserito nella rosa dei pre-convocati) e i dubbi in attacco, con Smacacca che non ha ancora del tutto convinto l'allenatore.

La lista dei 30 pre-convocati pubblicata nelle settimane scorse ha fornito una traccia di quel che sarà il gruppo impegnato a Euro 2024: a destare maggiore impressione, suscitando commenti negativi ed espressioni di biasimo, è stata la chiamata di Nicolò Fagioli reduce dalla squalifica per la questione scommesse e a lungo lontano dal rettangolo verde. Una decisione che l'allenatore ha motivato definendola una "scelta tecnica" per le caratteristiche del giocatore. Alle fine il ct ne dovrà scegliere solo 26 che porterà con sé in Germania.

Partita: Italia-Turchia

Quando: martedì 4 giugno

Orario: 21:00

Dove: Stadio Dall'Ara, Bologna

Diretta TV: Rai 1

Diretta Streaming: Rai Play

Competizione: Amichevole prima di Euro 2024

Dove vedere Italia-Turchia in diretta TV: in chiaro su Rai 1

L'amichevole tra Italia e Turchia sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro per tutti su Rai 1. A raccontare la gara degli Azzurri sarà il telecronista Alberto Rimedio, che avrà al suo fianco per il commento tecnico, Antonio Di Gennaro.

Italia-Turchia dove vederla in diretta streaming

Sarà possibile seguire Italia-Turchia anche in diretta streaming. Lo si potrà fare in forma gratuita collegandosi al sito Rai Play oppure alla piattaforma della Tv di Stato attraverso la app.

Le probabili formazioni dell'amichevole Italia-Turchia

Quale formazione schiererà Spalletti per l'amichevole contro la Turchia? Alla luce delle ultime defezioni, nella difesa della Nazionale ci saranno sicuramente delle novità. Con ogni probabilità nel terzetto di centrali davanti a Donnarumma dovrebbero esserci Darmian, Buongiorno e Bastoni. A centrocampo gli esterni sono Di Lorenzo e Dimarco con Barella e Jorginho centrali. Pellegrini e Chiesa dovrebbero essere schierati a sostegno di Scamacca (nella foto in apertura).

Quanto alle scelte di Montella, nella sua squadra ci sono diversi ‘italiani': Celik della Roma, Demiral (ex Juve e Atalanta), Yildiz della Juventus e Calhanoglu dell'Inter.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Scamacca. Ct.: Spalletti.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. Ct.: Montella.