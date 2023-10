Italia-Malta dove vederla oggi in TV e streaming sulla Rai: formazioni della partita di qualificazione agli Europei Italia-Malta è la partita della 7ª giornata valida per le qualificazioni a Euro 2024. Si gioca oggi, alle 20.45, allo stadio San Nicola di Bari. Gara trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming su Rai 1. Le ultime news sulla formazione scelta da Spalletti.

L'Italia di Spalletti oggi gioca contro Malta per la settima partita delle qualificazioni a Euro 2024. Dopo il caos scommesse che coinvolto tre calciatori azzurri, la Nazionale Italiana alle 20:45 scenderà in campo allo stadio San Nicola di Bari per una partita importante: in caso di vittoria, gli Azzurri conquisterebbero il secondo posto in classifica prima della supersfida di martedì contro l'Inghilterra. Di fronte la Nazionale guidata da Marcolini, ultima a zero punti.

La squadra di Spalletti ha così l'occasione di allungare il passo e blindare la seconda posizione nel Gruppo C (utile ad accedere al torneo continentale), sperando nell'impresa di scalzare l'Inghilterra (prossima avversaria in calendario) dalla vetta della classifica nelle ultime gare del girone. Un obiettivo ancora possibile, sia perché l'Italia finora ha giocato un incontro in mezzo rispetto a tutte le avversarie (Ucraina e Macedonia del Nord compresi) sia a patto che a Wembley si vinca con almeno due reti di scarto.

Sono 9 i precedenti tra Italia e Malta, tutti vinti dagli Azzurri. L'ultimo risale alla sfida di andata del girone giocata a marzo scorso, quando in panchina c'era ancora Roberto Mancini. Finì 0-2 in favore della Nazionale con gol di Retegui e Pessina.

Le probabili formazioni di Italia-Malta. Spalletti è orientato ad alcuni cambi anche in previsione del confronto ben più impegnativo contro l'Inghilterra e dovrà far fronte alle assenze di Zaniolo e Tonali che hanno lasciato Coverciano per il caso scommesse illecite. In difesa ci sarà Dimarco con Mancini, Bastoni e Darmian (questi ultimi due sono in ballottaggio con Acerbi e Di Lorenzo); a centrocampo la novità è Bonaventura (tornato in Nazionale a distanza di 3 anni dall'ultima volta) che dovrebbe giocare al fianco di Barella e Locatelli. In attacco Kean per il ruolo di prima punta nel tridente completato da Raspadori e Berardi.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Ct: Luciano Spalletti.

MALTA (3-5-2): Bonello; Muscat, S. Borg, J. Borg; Mbong, Yannick, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; Jones, Nwoko. Ct: Michele Marcolini.

Partita: Italia-Malta

Quando: sabato 14 ottobre 2023

Orario: 20:45

Dove: Stadio San Nicola di Bari

Diretta TV: Rai 1

Diretta streaming: Rai Play

Competizione: Qualificazioni Euro 2024, 7ª giornata

Dove vedere Italia-Malta in diretta tv sulla Rai, il canale in chiaro

Italia-Malta sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai 1, come abitualmente accade per le gare della Nazionale. La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio che avrà al suo fianco per il commento tecnico Antonio Di Gennaro.

Italia-Malta, dove vederla in streaming gratis

La diretta streaming di Italia-Malta andrà in onda in chiaro anche on-line: sarà possibile vederla senza alcun costo aggiuntivo collegandosi alla piattaforma di Rai Play oppure attraverso la App dell'Emittente di Stato.

Qualificazioni Euro 2024, Italia-Malta: le probabili formazioni

Un occhio al match odierno che sembra già scritto, un altro a quello con l'Inghilterra della prossima settimana. È anche in questa ottica che il ct, Luciano Spalletti, proverà a mettere in campo la migliore formazione possibile.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Ct: Luciano Spalletti.

MALTA (3-5-2): Bonello; Muscat, S. Borg, J. Borg; Mbong, Yannick, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; Jones, Nwoko. Ct: Michele Marcolini.