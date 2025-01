video suggerito

Italia eliminata dalla Kings League dopo il disastro contro la Spagna: flop di Viviano all’esordio La sconfitta contro la Spagna condanna l’Italia all’eliminazione in Kings World Cup Nations: gli azzurri incassano 8 gol e vengono completamente travolti dagli avversari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avventura dell'Italia in Kings World Cup Nations finisce dopo appena due partite. È un disastro completo per gli azzurri che abbandonando la competizione con due sconfitte, nonostante l'esordio di due big come Bonucci e Viviano che erano assenti contro il Giappone: contro la Spagna è una catastrofe su tutti i fronti che non viene evitata neanche con il tentativo di rimonta del secondo tempo che fissa sull'8-5 il risultato finale.

La sconfitta nella prima partita della Kings League non ha insegnato niente all'Italia che alla fine è stata annientata dagli iberici, troppo più forti in tutte le situazioni. Il primo tempo è stato un disastro per gli azzurri che non hanno mai calciato verso la porta e lo hanno concluso sotto di 4-0 con il rigore presidenziale di Buyer.

L'esordio deludente di Viviano e Bonucci

Anche con l'innesto di due big l'Italia ha potuto far poco. Gli ex calciatori non hanno partecipato all'esordio contro il Giappone e nella loro prima partita hanno un po' faticato a prendere la mano con la nuova competizione. Nel primo tempo il portiere è stato protagonista di alcune papere clamorose che hanno favorito la Spagna e nella ripresa ha anche dovuto scontare una penalità per aver atterrato un avversario: uscendo dal campo è stato protagonista di una lite con alcuni tifosi che ha provato a zittire mentre proseguiva verso la panchina.

Alla fine l'Italia ha provato ad approfittare dei gol doppi per rimontare e portarsi sul 6-5, una piccola speranza per la vittoria, ma anche nei secondi finali la Spagna non ha perso lucidità e ha chiuso la sua vittoria per 8-5, un risultato clamoroso per come è arrivato. Il Mondiale della Kings League perde il Paese ospitante dopo appena due partite, un percorso molto deludente per tutta la nazionale che sperava di poter arrivare alla finale di Torino del 12 gennaio.