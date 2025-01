video suggerito

Perché Bonucci e Viviano non giocano l'esordio dell'Italia contro il Giappone di Kings World Cup Nations Perché Leonardo Bonucci ed Emiliano Viviano non sono a disposizione nella prima partita della Kings World Cup Nations contro il Giappone.

A cura di Vito Lamorte

Leonardo Bonucci ed Emiliano Viviano non sono a disposizione nella prima partita dell'Italia nella Kings World Cup Nations contro il Giappone. Non sono stato svelati i motivi dell'assenza dei due ex calciatori della Serie A, ma entrambi dovrebbero raggiungere i compagni nei giorni successivi.

È regolarmente in campo, invece, Ciccio Caputo; ovvero l'altro ‘Key Players' della selezione Azzurra Kings.

I convocati dell'Italia per la Kings World Cup Nations

Ufficializzata la rosa dell'Italia per la Kings League World Cup Nations: il capitano è Leonardo Bonucci e gli altri ‘Key Players' sono Francesco Caputo e Emiliano Viviano.

Portieri: Justyn D'Ippolito (Boomers), Emiliano Viviano (Caesar).

Difensori: Leonardo Bonucci (capitano Azzurra Kings), Vlad Marin (AlpaK), Riccardo Nava (Punchers), Andrea Tarasco (Zebras).

Centrocampisti: Riccardo Frosio (Stallions), Alessandro Gelsi (Gear 7), Domenico Rossi (AlpaK).

Attaccanti: Francesco Caputo, Sergio Cruz Pereira (Black Lotus), Yassin Fares (Black Lotus), Michele Trombetta (Top Six Finalists Corona de Oro 2024).

Il video di Bonucci che presenta i convocati dell'Italia

In un video caricato sui canali ufficiali della Kings World Cup Nations e sui suo profili social, Leonardo Bonucci aveva presentato i convocati della competizione: "Questi sono i calciatori che rappresenteranno l'Italia alla KWCN…"

L’ex difensore azzurro, campione d’Europa nel 2021 e quarto calciatore per numero di presenze in Nazionale, era diventato assistente allenatore dell'Under 20 qualche settimana fa: “Sono orgoglioso di accettare la proposta del presidente Gravina e pronto per questa esperienza. Tornare a vestire l’azzurro sarà davvero emozionante. È il momento per me di osservare, studiare e imparare. La possibilità di farlo accanto ad una grande persona e ad un mister che ha già tanto lavoro alle spalle con i ragazzi come Bernardo Corradi, ed al suo staff, mi permetterà di unire conoscenze personali ed esperienze alla visione di nuovi giovani azzurri, nella speranza di vederli realizzare il loro sogno. In questo percorso, non mancheranno quei valori che mi hanno permesso di fare una grande carriera: umiltà, lavoro, spirito di gruppo e di sacrificio. Grazie ancora al presidente e al mister per questa grande opportunità”.

