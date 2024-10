video suggerito

Bonucci torna in Nazionale e riparte dall’Under 20: primo incarico dopo l’addio al calcio giocato Leonardo Bonucci inizia la sua nuova vita nel calcio entrando a far parte dello staff dell’Italia Under 20 di Corradi. Per l’ex difensore azzurro è il primo incarico dopo il ritiro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Leonardo Bonucci inizia la sua nuova vita nel calcio e riparte dalla Nazionale Italiana. L'ex difensore degli azzurri, campione d'Europa nel 2021 dopo la finale vinta contro l'Inghilterra a Wembley, dà il via al suo nuovo percorso come allenatore entrando a far parte dello staff di Bernardo Corradi nell'Under 20. Bonucci di fatto svolgerà il ruolo di collaboratore tecnico del tecnico vice-campione del mondo nel 2023. Un primo passo ufficiale verso un nuovo capitolo nel calcio da parte di Bonucci che è stato grande protagonista della storia recente dell'Italia e della Juventus.

Solo poche settimane fa Bonucci aveva conseguito a Coverciano il patentino Uefa B che permette di essere tesserati come collaboratori tecnici in Serie A e B e come allenatori in seconda in Serie C, oltre a poter guidare tutte le prime squadre fino alla Serie D. L'Italia Under 20 rappresenta dunque per Bonucci la prima esperienza in questa veste in panchina dopo il ritiro dal calcio giocato avvenuto a seguito delle sua ultima esperienza sul campo con la maglia dei turchi del Fenerbhace. L'ufficialità è arrivata nella mattinata di oggi con le parole dell'ex difensore.

Le parole di Bonucci dopo l'incarico ricevuto

“Sono orgoglioso di accettare la proposta del presidente Gravina e pronto per questa esperienza – dichiara Bonucci in una nota pubblicata dalla Federazione – tornare a vestire l’azzurro sarà davvero emozionante. È il momento per me di osservare, studiare e imparare.

La possibilità di farlo accanto ad una grande persona e ad un mister che ha già tanto lavoro alle spalle con i ragazzi come Bernardo Corradi, ed al suo staff, mi permetterà di unire conoscenze personali ed esperienze alla visione di nuovi giovani azzurri, nella speranza di vederli realizzare il loro sogno. In questo percorso, non mancheranno quei valori che mi hanno permesso di fare una grande carriera: umiltà, lavoro, spirito di gruppo e di sacrificio. Grazie ancora al presidente e al mister per questa grande opportunità”.

Il giorno dell'addio al calcio di Bonucci.

Bonucci pronto per preparare l'Italia Under 20 ai Mondiali 2025

Quello di Bonucci non sarà un ruolo marginale specie perché avviene nell'Under 20 che da sempre rappresenta la più grande vetrina per tutti i giovani. L'ex difensore dovrà subito mettersi al lavoro degli Azzurrini in vista del loro percorso verso il Mondiale di categoria. La prossima edizione si disputerà in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre 2025 e l'Italia si trova fra le 12 squadre già qualificate al torneo in attesa delle altre 12 che ancora manco all'appello. Nel 2023 l'Italia di Corradi sfiorò l'impresa arrendendosi solo in finale all'Uruguay.

L'ex capitano della Juventus e dell'Italia, con cui ha raggiunto il traguardo di quarto giocatore con più presenze di sempre (121) in Nazionale prima del suo ritiro, dovrà dunque mettere al servizio della squadra anche tutta la sua esperienza. Avrà il compito di supportare il percorso di crescita dei giovani azzurri pronti a spiccare il volo nel grande calcio professionistico ed aiutare chiaramente Corradi nel suo lavoro sul campo e di gestione del gruppo in vista di questo appuntamento importante che l'Italia di certo non vuole farsi sfuggire.