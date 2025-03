video suggerito

La nuova vita di Bonucci dopo l’addio al calcio: “È nata una sfida, una prova con me stesso” Leonardo Bonucci ha lasciato il calcio giocato quasi un anno fa. L’ex difensore ha ora un nuovo obiettivo: la Maratona di Londra in programma il prossimo 27 aprile. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leonardo Bonucci ha lasciato il calcio giocato ufficialmente il 29 maggio 2024 giocando 502 partite con la maglia della Juventus vincendo 8 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane. Insomma, uno che nel calcio italiano ha lasciato il segno con l'ultimo grande trionfo di Wembley nel 2021 con la vittoria degli Europei. Dopo un addio travagliato ai bianconeri passando per Union Berlino e Fenerbahce, oggi Bonucci è ripartito con la sua vita entrando nello staff tecnico di Bernardo Corradi che è l'allenatore della Nazionale Italiana di calcio Under 20.

Un percorso di fatto quello di Bonucci che apprende per diventare un giorno allenatore seguendo le orme di altri suoi ex colleghi che dopo il calcio sono ripartiti proprio alla guida tecnica. Nel frattempo però tra una seduta a Coverciano e l'altra, Bonucci sta seguendo parallelamente anche un'altra passione: la corsa. L'ex difensore della Juventus ha concluso la sua prima mezza maratona con l'esordio a dicembre a Torino. Ora il grande obiettivo che sta preparando è quella di Londra che si terrà il 27 aprile. Sui social ha fatto sapere i dettagli del suo programma.

Ben 736, 74 km percorsi fino a questo momento dallo scorso ottobre. Con un post in cui si vede sorridente correre in strada, Bonucci ha dato il via a questo lungo countdown che lo porterà a vivere questa nuova esperienza a Londra. Un appuntamento importante che metterà a dura prova il campione d'Europa 2021 con l'Italia pronto a lanciarsi in una nuova sfida. "Dal 1º ottobre ad oggi questo è stato il percorso fatto. Se qualcuno un anno fa mi avesse detto che avrei corso tutti questi km lo avrei preso per matto..io che ho sempre odiato correre e che reputavo la corsa una noia infinita".

Basti pensare agli allenamenti con Antonio Conte alla Juve quanto possano essere stati duri per un difensore centrale che di certo non era mai stato amante della velocità. "Poi però è nata una sfida, trovare qualcosa che dopo il calcio mi facesse vivere una prova con me stesso ed è nata la voglia di correre una maratona – ha proseguito sui social -. Così oggi mi guardo indietro e sono orgoglioso e felice di essermi sfidato, di essere andato contro la mia pigrizia e fuori dalla mia comfort zone. Oggi manca un mese all’obiettivo di Londra".

Le parole dio Bonucci pronto per questa nuova sfida

Bonucci non si pone limiti: "Non so come e cosa vivrò quando taglierò il traguardo ma di sicuro sarò un uomo e un atleta migliore. Perché ho vinto con me stesso, perché potrei aver insegnato qualcosa a qualcuno, miei figli compresi, e perché insieme a tutti voi abbiamo raggiunto un grande obiettivo che è stato quello di aiutare @younglivesvscancer nel sostegno alle famiglie di bambini/e che lottano contro il cancro".