Kings League World Cup 2025, quando gioca l’Italia: calendario, squadre e dove vedere le partite in TV Quando gioca l’Italia nella Kings League World Cup Nations 2025: il calendario degli Azzurri, i convocati, come funziona il torneo e dove vederlo in TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Kings League World Cup Nations 2025 è un torneo internazionale di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona e della nazionale spagnola, che metterà di fronte 16 squadre nazionali formati da celebri streamer e content creator. Si disputerà dal primo al 12 gennaio 2025 in Italia.

Le gare della Kings League World Cup Nations si giocheranno a Milano e a Torino: la prima parte del torneo si disputerà alla "Kings League Arena", che si trova al Centro Sportivo Vismara (sede delle giovanili del Milan); mentre la finalissima del 12 gennaio si giocherà all'Allianz Stadium.

Italia nella Kings League World Cup, il calendario delle partite

Quando giocherà l'Italia nella Kings League World Cup? La selezione azzurra scenderà in campo per il match di apertura del torneo l'1 gennaio 2025 alle ore 16 contro il Giappone. In caso di vittoria sfiderà la vincente del match Argentina-Spagna e in caso di sconfitta se la vedrà con i perdenti della stessa sfida.

Dopo queste due sfide si capirà se l'Italia avrà già raggiunto i quarti o se dovrà scendere in campo per "Last Chance", ovvero l'ultima possibilità di entrare tra le migliori otto del torneo.

1 gennaio 2025, ore 16:00: Italia vs Giappone

3 gennaio 2025, Italia vs vincente Argentina-Spagna o Italia vs perdente Argentina-Spagna.

I convocati dell’Italia per la Kings League World Cup

Ufficializzata la rosa dell'Italia per la Kings League World Cup: il capitano sarà Leonardo Bonucci e gli altri ‘Key Players' saranno Francesco Caputo e Emiliano Viviano.

Portieri: Justyn D'Ippolito (Boomers), Emiliano Viviano (Caesar).

Difensori: Leonardo Bonucci (capitano Azzurra Kings), Vlad Marin (AlpaK), Riccardo Nava (Punchers), Andrea Tarasco (Zebras).

Centrocampisti: Riccardo Frosio (Stallions), Alessandro Gelsi (Gear 7), Domenico Rossi (AlpaK).

Attaccanti: Francesco Caputo, Sergio Cruz Pereira (Black Lotus), Yassin Fares (Black Lotus), Michele Trombetta (Top Six Finalists Corona de Oro 2024).

Kings League World Cup, le squadre partecipanti

Queste sono le squadre partecipanti alla Kings League World Cup Nations 2025.

Italia

Arabia Saudita

Argentina

Brasile

Colombia

Corea del Sud

Germania

Giappone

Marocco

Messico

Spagna

Turchia

Ucraina

USA

Uzbekistan

Il calendario completo della Kings League World Cup

PRIMO TURNO – 1 gennaio 2025

Ore 16:00: Italia vs Giappone (partita inaugurale)

Ore 17:00: Uzbekistan vs Arabia Saudita

Ore 18:00: Argentina vs Spagna

Ore 19:00: Stati Uniti vs Messico

PRIMO TURNO – 2 gennaio 2025

Ore 16:00: Brasile vs Corea del Sud

Ore 17:00: Turchia vs Ucraina

Ore 18:00: Colombia vs Marocco

Ore 19:00: Perù vs Germania

SECONDO TURNO – 3 gennaio 2025

Ore 16: Vincitore match A (Argentina-Spagna) vs Vincitore match B (Giappone-Italia) (1)

Ore 17: Perdente match A (Argentina-Spagna) vs Perdente match B (Giappone-Italia) (2)

Ore 18: Vincitore match C (Usa-Messico) vs Vincitore match D (Uzbekistan-Arabia Saudita) (3)

Ore 19 Perdente match C (Usa-Messico) vs Perdente match D (Uzbekistan-Arabia Saudita) (4)

SECONDO TURNO – 4 gennaio 2025

Ore 16: Vincitore match E (Perù-Germania) vs Vincitore match F (Brasile-Corea del Sud) (5)

Ore 17: Perdente match E (Perù-Germania) vs Perdente match B (Brasile-Corea del Sud) (6)

Ore 18: Vincitore match G (Turchia-Ucraina) vs Vincitore match H (Colombia-Marocco) (7)

Ore 19: Perdente match G (Turchia-Ucraina) vs Perdente match H (Colombia-Marocco) (8)

LAST CHANCE – 6 e 7 gennaio 2025

Ore 11: Perdenti 1-Vincitori 8

Ore 12: Perdenti 2-Vincitori 7

Ore 11: Perdenti 3-Vincitori 6

Ore 12: Perdenti 4-Vincitori 5

QUARTI DI FINALE – 8 e 9 gennaio 2025

Ore 11: Quarto di finale

Ore 12: Quarto di finale

Ore 11: Quarto di finale

Ore 12: Quarto di finale

SEMIFINALI – 10 gennaio 2025

Ore 11: Semifinale 1

Ore 12: Semifinale 2

FINALE – 12 gennaio 2025

Ore 18:00: Finale

Dove vedere la Kings League World Cup in TV e streaming

La Kings League World Cup si potrà vedere in TV su Sky Sport, che trasmetterà tutte le partite dell’Italia sull'account YouTube di Sky Sport, sul sito skysport.it e sul profilo TikTok di NOW con la telecronaca di Sky Sport.

La finale del 12 gennaio sarà visibile in chiaro anche su TV8, oltre che in simulcast su NOW e Sky Sport, garantendo a milioni di spettatori un’esperienza immersiva e di elevata qualità.

Le altre partite del torneo si potranno seguire sui canali ufficiali YouTube, TikTok e Twitch della Kings League.